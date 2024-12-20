https://ria.ru/20241220/kirillov-1990421200.html

Белоусов и Шойгу простились с Кирилловым

Белоусов и Шойгу простились с Кирилловым - РИА Новости, 20.12.2024

Белоусов и Шойгу простились с Кирилловым

Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с генералом Игорем Кирилловым, похороны которого прошли в пятницу, передает... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:35:00+03:00

2024-12-20T14:35:00+03:00

2024-12-20T14:36:00+03:00

игорь кириллов

происшествия

европа

сергей шойгу

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

андрей белоусов

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с генералом Игорем Кирилловым, похороны которого прошли в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Жительница соседнего дома рассказала РИА Новости, что ЧП случилось в районе 6.12 мск.ФСБ, СК и МВД в среду утром сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989606038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Похороны генерала Кириллова Похороны убитого генерала Кириллова прошли в пятницу. Проститься с погибшим в результате теракта начальником войск РХБЗ приехали Белоусов и Шойгу, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-20T14:35 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кириллов, происшествия, европа, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), андрей белоусов, взрыв на рязанском проспекте в москве