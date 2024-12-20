https://ria.ru/20241220/khinshteyn-1990495191.html

Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области

Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области - РИА Новости, 20.12.2024

Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области

Украинские войска предпринимают повторные попытки ракетных обстрелов территории Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:12:00+03:00

2024-12-20T18:12:00+03:00

2024-12-20T18:58:00+03:00

курская область

александр хинштейн

рыльск

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска предпринимают повторные попытки ракетных обстрелов территории Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в результате украинского обстрела города Рыльска есть погибшие и раненые. "На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ", - написал Хинштейн.

https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html

курская область

рыльск

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курская область, александр хинштейн, рыльск, вооруженные силы украины, россия, происшествия