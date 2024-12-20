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Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области
Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области
Украинские войска предпринимают повторные попытки ракетных обстрелов территории Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:12:00+03:00
2024-12-20T18:12:00+03:00
2024-12-20T18:58:00+03:00
курская область
александр хинштейн
рыльск
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска предпринимают повторные попытки ракетных обстрелов территории Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в результате украинского обстрела города Рыльска есть погибшие и раненые. "На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ", - написал Хинштейн.
https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html
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Курская область, Александр Хинштейн, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области
Хинштейн: ВСУ предпринимают повторные попытки обстрелов Курской области