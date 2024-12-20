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Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 20.12.2024 (обновлено: 18:58 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/khinshteyn-1990495191.html
Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области
Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области
Украинские войска предпринимают повторные попытки ракетных обстрелов территории Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:12:00+03:00
2024-12-20T18:58:00+03:00
курская область
александр хинштейн
рыльск
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска предпринимают повторные попытки ракетных обстрелов территории Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в результате украинского обстрела города Рыльска есть погибшие и раненые. "На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ", - написал Хинштейн.
https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html
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курская область, александр хинштейн, рыльск, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Курская область, Александр Хинштейн, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Хинштейн заявил о повторных попытках обстрелов Курской области

Хинштейн: ВСУ предпринимают повторные попытки обстрелов Курской области

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска предпринимают повторные попытки ракетных обстрелов территории Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате украинского обстрела города Рыльска есть погибшие и раненые.
"На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ", - написал Хинштейн.
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Курской области
Вчера, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнРыльскВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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