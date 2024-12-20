https://ria.ru/20241220/khinshteyn-1990426741.html
Хинштейн: жители Курской области должны участвовать в принятии решений
Хинштейн: жители Курской области должны участвовать в принятии решений - РИА Новости, 20.12.2024
Хинштейн: жители Курской области должны участвовать в принятии решений
Сейчас крайне важно выстроить механизм обратной связи власти с людьми в Курской области, чтобы жители могли сами участвовать в выработке и в принятии решений, в РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:55:00+03:00
2024-12-20T14:55:00+03:00
2024-12-20T15:33:00+03:00
курская область
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сейчас крайне важно выстроить механизм обратной связи власти с людьми в Курской области, чтобы жители могли сами участвовать в выработке и в принятии решений, в том числе это касается и проблемы вынужденных переселенцев, заявил журналистам врио главы региона Александр Хинштейн.По словам врио губернатора, во время общения с людьми он видит большой запрос на обратную связь с властью. Но, по словам Хинштейна, такая система на данный момент должным образом не была выстроена."Считаю сейчас крайне важным максимально быстро этот механизм обратной связи с людьми выстроить. Не только и не столько для того, чтобы люди знали о принимаемых властями решениях, а для того чтобы они сами могли и имели возможность участвовать в выработке этих решений, в их принятии, в их реализации. По крайней мере, то, что касается проблем вынужденных переселенцев, я рассчитываю работать именно так и собственно эту работу уже начал", - сказал Хинштейн.Он подчеркнул, что вопросы людей, вынужденно покинувших свои дома, является приоритетным вопросом для руководства региона."Это не снимает остроты других многих вопросов, потому что жизнь продолжается и регион в целом нужно развивать и думать о завтрашнем дне", - подчеркнул Хинштейн.
https://ria.ru/20241219/pomosch-1990102727.html
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курская область, александр хинштейн, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн: жители Курской области должны участвовать в принятии решений
Хинштейн заявил о важности участия жителей Курской области в принятии решений
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сейчас крайне важно выстроить механизм обратной связи власти с людьми в Курской области, чтобы жители могли сами участвовать в выработке и в принятии решений, в том числе это касается и проблемы вынужденных переселенцев, заявил журналистам врио главы региона Александр Хинштейн.
По словам врио губернатора, во время общения с людьми он видит большой запрос на обратную связь с властью. Но, по словам Хинштейна
, такая система на данный момент должным образом не была выстроена.
"Считаю сейчас крайне важным максимально быстро этот механизм обратной связи с людьми выстроить. Не только и не столько для того, чтобы люди знали о принимаемых властями решениях, а для того чтобы они сами могли и имели возможность участвовать в выработке этих решений, в их принятии, в их реализации. По крайней мере, то, что касается проблем вынужденных переселенцев, я рассчитываю работать именно так и собственно эту работу уже начал", - сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что вопросы людей, вынужденно покинувших свои дома, является приоритетным вопросом для руководства региона.
"Это не снимает остроты других многих вопросов, потому что жизнь продолжается и регион в целом нужно развивать и думать о завтрашнем дне", - подчеркнул Хинштейн.