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На Камчатке приостановили поиски пропавшего Ан-2 - РИА Новости, 20.12.2024
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14:44 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kamchatka-1990424432.html
На Камчатке приостановили поиски пропавшего Ан-2
На Камчатке приостановили поиски пропавшего Ан-2 - РИА Новости, 20.12.2024
На Камчатке приостановили поиски пропавшего Ан-2
Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 приостановлены из-за наступления ночи и неблагоприятных погодных условий, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:44:00+03:00
2024-12-20T14:44:00+03:00
происшествия
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 приостановлены из-за наступления ночи и неблагоприятных погодных условий, сообщила Росавиация. "Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 приостановлены. В районе поиска – ночь и неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/samolet-1990041638.html
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происшествия, камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2
Происшествия, Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2
На Камчатке приостановили поиски пропавшего Ан-2

Росавиация: поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 приостановили из-за непогоды

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 приостановлены из-за наступления ночи и неблагоприятных погодных условий, сообщила Росавиация.
"Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 приостановлены. В районе поиска – ночь и неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
На борту пропавшего на Камчатке самолета могли находится три человека
19 декабря, 07:56
 
ПроисшествияКамчаткаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2
 
 
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