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Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:30:00+03:00
2024-12-20T18:30:00+03:00
2024-12-20T18:30:00+03:00
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области. В пятницу перед началом заседания Госсовета под председательством президента России Калиматов снял с кремлевской "Елки желаний" два шара с новогодними мечтами детей. "Одиннадцатилетняя Анна Рыбьянова из города Токмака Запорожской области мечтает о детской энциклопедии… Девятилетняя Хава Котикова из города Малгобека ожидает на Новый год сюрприз, который удивит ее своей неожиданностью", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. "С Новым годом дети всегда связывают волшебство и сказку, которые мы, взрослые, можем превратить в реальность. И я с большим удовольствием исполню их желания", - заметил глава Ингушетии. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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РИА Новости
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махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Ингушетии исполнит новогодние мечты двух детей в рамках "Елки желаний"
НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области.
В пятницу перед началом заседания Госсовета под председательством президента России Калиматов
снял с кремлевской "Елки желаний" два шара с новогодними мечтами детей.
"Одиннадцатилетняя Анна Рыбьянова из города Токмака Запорожской области
мечтает о детской энциклопедии… Девятилетняя Хава Котикова из города Малгобека
ожидает на Новый год сюрприз, который удивит ее своей неожиданностью", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
"С Новым годом дети всегда связывают волшебство и сказку, которые мы, взрослые, можем превратить в реальность. И я с большим удовольствием исполню их желания", - заметил глава Ингушетии.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.