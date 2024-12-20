Рейтинг@Mail.ru
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
18:30 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kalimatov-1990505591.html
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:30:00+03:00
2024-12-20T18:30:00+03:00
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990504267_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_e4de104cd94b3393723f19939e78db08.jpg
НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области. В пятницу перед началом заседания Госсовета под председательством президента России Калиматов снял с кремлевской "Елки желаний" два шара с новогодними мечтами детей. "Одиннадцатилетняя Анна Рыбьянова из города Токмака Запорожской области мечтает о детской энциклопедии… Девятилетняя Хава Котикова из города Малгобека ожидает на Новый год сюрприз, который удивит ее своей неожиданностью", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. "С Новым годом дети всегда связывают волшебство и сказку, которые мы, взрослые, можем превратить в реальность. И я с большим удовольствием исполню их желания", - заметил глава Ингушетии. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990504267_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_a40bebabbf3a388e6e328d1fe31cb986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Ингушетии исполнит новогодние мечты двух детей в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принимают участие в благотворительной акции "Елка желаний" в Кремле
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принимают участие в благотворительной акции Елка желаний в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принимают участие в благотворительной акции "Елка желаний" в Кремле
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области.
В пятницу перед началом заседания Госсовета под председательством президента России Калиматов снял с кремлевской "Елки желаний" два шара с новогодними мечтами детей.
"Одиннадцатилетняя Анна Рыбьянова из города Токмака Запорожской области мечтает о детской энциклопедии… Девятилетняя Хава Котикова из города Малгобека ожидает на Новый год сюрприз, который удивит ее своей неожиданностью", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
"С Новым годом дети всегда связывают волшебство и сказку, которые мы, взрослые, можем превратить в реальность. И я с большим удовольствием исполню их желания", - заметил глава Ингушетии.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала