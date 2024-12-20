https://ria.ru/20241220/kalimatov-1990505591.html

Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024

Глава Ингушетии исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:30:00+03:00

2024-12-20T18:30:00+03:00

2024-12-20T18:30:00+03:00

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты двух детей, в том числе девочки из Запорожской области. В пятницу перед началом заседания Госсовета под председательством президента России Калиматов снял с кремлевской "Елки желаний" два шара с новогодними мечтами детей. "Одиннадцатилетняя Анна Рыбьянова из города Токмака Запорожской области мечтает о детской энциклопедии… Девятилетняя Хава Котикова из города Малгобека ожидает на Новый год сюрприз, который удивит ее своей неожиданностью", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. "С Новым годом дети всегда связывают волшебство и сказку, которые мы, взрослые, можем превратить в реальность. И я с большим удовольствием исполню их желания", - заметил глава Ингушетии. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махмуд-али калиматов