https://ria.ru/20241220/kadyrov-1990540091.html
Кадыров исполнил три детских желания с Кремлевской елки
Кадыров исполнил три детских желания с Кремлевской елки - РИА Новости, 20.12.2024
Кадыров исполнил три детских желания с Кремлевской елки
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что исполнил три детских желания с Кремлевской елки — Байсангур Шепиев получил электросамокат, Сумая Саиева и Абдул-Халима... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T22:01:00+03:00
2024-12-20T22:01:00+03:00
2024-12-20T22:01:00+03:00
общество
шали
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990379002_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c08627031893d2d91eaf7c6633d06e24.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что исполнил три детских желания с Кремлевской елки — Байсангур Шепиев получил электросамокат, Сумая Саиева и Абдул-Халима Митаева получили велосипеды вместе с другими подарками. "В преддверии Нового года с большим удовольствием исполнил желания трех юных жителей Чеченской Республики. Их письма с желаниями снял сегодня с Кремлевской ёлки... В кратчайшие сроки был доставлен новый электросамокат для Байсангура Шепиева, который проживает в городе Шали. Сумая Саиева из села Хангиш-Юрт выразила желание получить новый велосипед... Аналогичное желание было и у Абдул-Халима Митаева из города Курчалоя. В ответ на его просьбу была организована доставка подарка в виде двух велосипедов", — сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Кадыров выразил безмерную радость от возможности исполнить мечты этих детей. Он также отметил, что подарки принесут им много позитива, а главное - отличное настроение в канун Нового года.
https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html
шали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990379002_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_951ef2b903ebb57e38e96193cc56663d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, шали, рамзан кадыров
Общество, Шали, Рамзан Кадыров
Кадыров исполнил три детских желания с Кремлевской елки
Кадыров с удовольствием исполнил три детских желания с Кремлевской елки