https://ria.ru/20241220/kadyrov-1990540091.html

Кадыров исполнил три детских желания с Кремлевской елки

Кадыров исполнил три детских желания с Кремлевской елки - РИА Новости, 20.12.2024

Кадыров исполнил три детских желания с Кремлевской елки

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что исполнил три детских желания с Кремлевской елки — Байсангур Шепиев получил электросамокат, Сумая Саиева и Абдул-Халима... РИА Новости, 20.12.2024

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2024-12-20T22:01:00+03:00

2024-12-20T22:01:00+03:00

общество

шали

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что исполнил три детских желания с Кремлевской елки — Байсангур Шепиев получил электросамокат, Сумая Саиева и Абдул-Халима Митаева получили велосипеды вместе с другими подарками. "В преддверии Нового года с большим удовольствием исполнил желания трех юных жителей Чеченской Республики. Их письма с желаниями снял сегодня с Кремлевской ёлки... В кратчайшие сроки был доставлен новый электросамокат для Байсангура Шепиева, который проживает в городе Шали. Сумая Саиева из села Хангиш-Юрт выразила желание получить новый велосипед... Аналогичное желание было и у Абдул-Халима Митаева из города Курчалоя. В ответ на его просьбу была организована доставка подарка в виде двух велосипедов", — сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Кадыров выразил безмерную радость от возможности исполнить мечты этих детей. Он также отметил, что подарки принесут им много позитива, а главное - отличное настроение в канун Нового года.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

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общество, шали, рамзан кадыров