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Пожар в Якутии, по предварительной версии, устроили сами задержанные - РИА Новости, 20.12.2024
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11:41 20.12.2024 (обновлено: 11:42 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/jakutija-1990353873.html
Пожар в Якутии, по предварительной версии, устроили сами задержанные
Пожар в Якутии, по предварительной версии, устроили сами задержанные - РИА Новости, 20.12.2024
Пожар в Якутии, по предварительной версии, устроили сами задержанные
Пожар в изоляторе временного содержания (ИВС) в Якутске, по предварительной версии, устроили сами задержанные, планируя побег, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:41:00+03:00
2024-12-20T11:42:00+03:00
происшествия
якутск
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар в изоляторе временного содержания (ИВС) в Якутске, по предварительной версии, устроили сами задержанные, планируя побег, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее оперштаб региона сообщил со ссылкой на военкомат республики, что в Якутске при пожаре в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, еще семеро пострадали. По данным источника РИА Новости, причиной их гибели могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа. "Предварительно, военнослужащие подожгли (ИВС - ред.) сами, хотели сбежать", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
Пожар в Якутии, по предварительной версии, устроили сами задержанные

Пожар в ИВС в Якутске, по предварительной версии, устроили сами задержанные

© РИА НовостиПоследствия пожара в изоляторе в Якутии
Последствия пожара в изоляторе в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости
Последствия пожара в изоляторе в Якутии
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар в изоляторе временного содержания (ИВС) в Якутске, по предварительной версии, устроили сами задержанные, планируя побег, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее оперштаб региона сообщил со ссылкой на военкомат республики, что в Якутске при пожаре в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, еще семеро пострадали. По данным источника РИА Новости, причиной их гибели могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа.
"Предварительно, военнослужащие подожгли (ИВС - ред.) сами, хотели сбежать", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС тушат пожар на трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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ПроисшествияЯкутск
 
 
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