https://ria.ru/20241220/jakutija-1990306104.html

Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский"

Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский" - РИА Новости, 20.12.2024

Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский"

Суд приостановил на 90 суток деятельность горно-обогатительного комбината "Инаглинский" в Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения погиб человек,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:56:00+03:00

2024-12-20T06:56:00+03:00

2024-12-20T06:57:00+03:00

происшествия

нерюнгринский район

россия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность горно-обогатительного комбината "Инаглинский" в Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения погиб человек, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее сообщалось об обрушении горной массы на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Под завалами оказались два человека. Одного из мужчин госпитализировали, второй шахтер погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело. "Семнадцатого декабря 2024 года постановлением Нерюнгринского городского суда РС(Я) АО "Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта сроком на 90 суток", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что управлением Ростехнадзора выявлены нарушения норм и правил промышленной безопасности. В горной выработке разрушилось арочное крепление с последующей просадкой кровли, в результате чего погиб сотрудник. "...Причины и обстоятельства произошедшего установлены со слов очевидцев, расследование в установленном порядке не произведено, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны. Представитель АО ГОК "Инаглинский" факт допущения административного правонарушения не отрицал. Доказательств того, что правонарушителем предприняты все возможные и зависящие от него действия для соблюдения законодательства, не предоставил, равно как и сведений об объективной невозможности либо освобождении от исполнения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта", - добавили в пресс-службе. Постановление не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html

https://ria.ru/20241209/kuzbass-1988068894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нерюнгринский район, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)