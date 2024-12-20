Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский"
Суд приостановил работу рудника в Якутии, где из-за обрушения погиб человек
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность горно-обогатительного комбината "Инаглинский" в Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения погиб человек, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее сообщалось об обрушении горной массы на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Под завалами оказались два человека. Одного из мужчин госпитализировали, второй шахтер погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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"Семнадцатого декабря 2024 года постановлением Нерюнгринского городского суда РС(Я) АО "Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта сроком на 90 суток", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что управлением Ростехнадзора выявлены нарушения норм и правил промышленной безопасности. В горной выработке разрушилось арочное крепление с последующей просадкой кровли, в результате чего погиб сотрудник.
"...Причины и обстоятельства произошедшего установлены со слов очевидцев, расследование в установленном порядке не произведено, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны. Представитель АО ГОК "Инаглинский" факт допущения административного правонарушения не отрицал. Доказательств того, что правонарушителем предприняты все возможные и зависящие от него действия для соблюдения законодательства, не предоставил, равно как и сведений об объективной невозможности либо освобождении от исполнения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта", - добавили в пресс-службе.
Постановление не вступило в законную силу.