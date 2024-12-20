Рейтинг@Mail.ru
Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский" - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 20.12.2024 (обновлено: 06:57 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/jakutija-1990306104.html
Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский"
Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский" - РИА Новости, 20.12.2024
Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский"
Суд приостановил на 90 суток деятельность горно-обогатительного комбината "Инаглинский" в Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения погиб человек,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:56:00+03:00
2024-12-20T06:57:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
россия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность горно-обогатительного комбината "Инаглинский" в Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения погиб человек, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ранее сообщалось об обрушении горной массы на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Под завалами оказались два человека. Одного из мужчин госпитализировали, второй шахтер погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело. "Семнадцатого декабря 2024 года постановлением Нерюнгринского городского суда РС(Я) АО "Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта сроком на 90 суток", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что управлением Ростехнадзора выявлены нарушения норм и правил промышленной безопасности. В горной выработке разрушилось арочное крепление с последующей просадкой кровли, в результате чего погиб сотрудник. "...Причины и обстоятельства произошедшего установлены со слов очевидцев, расследование в установленном порядке не произведено, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны. Представитель АО ГОК "Инаглинский" факт допущения административного правонарушения не отрицал. Доказательств того, что правонарушителем предприняты все возможные и зависящие от него действия для соблюдения законодательства, не предоставил, равно как и сведений об объективной невозможности либо освобождении от исполнения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта", - добавили в пресс-службе. Постановление не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
https://ria.ru/20241209/kuzbass-1988068894.html
нерюнгринский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерюнгринский район, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Нерюнгринский район, Россия, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Суд приостановил работу горно-обогатительного комбината "Инаглинский"

Суд приостановил работу рудника в Якутии, где из-за обрушения погиб человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность горно-обогатительного комбината "Инаглинский" в Нерюнгринском районе Якутии, где из-за обрушения погиб человек, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ранее сообщалось об обрушении горной массы на шахте "Инаглинская" в Нерюнгринском районе. Под завалами оказались два человека. Одного из мужчин госпитализировали, второй шахтер погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Произошло обрушение породы в очистном забое на шахте Восточная Денисовская в Нерюнгринском районе в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте
8 октября, 04:54
"Семнадцатого декабря 2024 года постановлением Нерюнгринского городского суда РС(Я) АО "Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта сроком на 90 суток", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что управлением Ростехнадзора выявлены нарушения норм и правил промышленной безопасности. В горной выработке разрушилось арочное крепление с последующей просадкой кровли, в результате чего погиб сотрудник.
"...Причины и обстоятельства произошедшего установлены со слов очевидцев, расследование в установленном порядке не произведено, мероприятия по недопущению подобных случаев не разработаны. Представитель АО ГОК "Инаглинский" факт допущения административного правонарушения не отрицал. Доказательств того, что правонарушителем предприняты все возможные и зависящие от него действия для соблюдения законодательства, не предоставил, равно как и сведений об объективной невозможности либо освобождении от исполнения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта", - добавили в пресс-службе.
Постановление не вступило в законную силу.
Шахта Алардинская в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Из загоревшейся в Кузбассе шахты вышли на поверхность все горняки
9 декабря, 03:07
 
ПроисшествияНерюнгринский районРоссияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала