Рейтинг@Mail.ru
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:14 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/investitsii-1990496871.html
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей - РИА Новости, 20.12.2024
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей
Инвестиционные расходы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за год выросли на 2,7 миллиарда рублей, на 2025 года они запланированы на уровне... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:14:00+03:00
2024-12-20T18:14:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990495547_88:0:2471:1341_1920x0_80_0_0_24f40625e66f2668abec09efc0449339.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Инвестиционные расходы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за год выросли на 2,7 миллиарда рублей, на 2025 года они запланированы на уровне 6,1 миллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Бюджет Сургутского района на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета. "Инвестиционные расходы в сравнении с проектом бюджета прошлого года выросли с 3,4 миллиарда рублей до 6,1 миллиарда. Средства будут направлены на жилье, образование, культуру и спорт, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, инвестиции в сфере образования составят 924 миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение концессионных соглашений, в том числе на завершение строительства школы в Белом Яре. Еще 779 миллионов рублей будут направлены в сферу культуры и спорта. На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 286,3 миллиона рублей – это бюджет на строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском, объекта водоотведения в Русскинской, водоочистных сооружений в Белом Яре и реконструкцию котельных в Барсово и деревне Верхнемысовой. Инвестиции в дорожную сферу составят почти 107 миллионов рублей. На капремонты объектов соцсферы, ЖКХ, дорог и благоустройство запланировано 764,7 миллиона рублей, а на укрепление материально-технической базы и ремонты соцучреждений выделено почти 355 миллионов. Самая большая часть инвестиций пойдет на приобретение жилья и выплату выкупной стоимости – почти 4 миллиарда рублей, добавил Трубецкой.
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990495547_85:0:2342:1693_1920x0_80_0_0_dd3843de65f604405773e2119876de4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей

Трубецкой: инвестрасходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей

© Фото : Андрей Трубецкой/TelegramАндрей Трубецкой
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram
Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Инвестиционные расходы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за год выросли на 2,7 миллиарда рублей, на 2025 года они запланированы на уровне 6,1 миллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Бюджет Сургутского района на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета.
"Инвестиционные расходы в сравнении с проектом бюджета прошлого года выросли с 3,4 миллиарда рублей до 6,1 миллиарда. Средства будут направлены на жилье, образование, культуру и спорт, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, инвестиции в сфере образования составят 924 миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение концессионных соглашений, в том числе на завершение строительства школы в Белом Яре. Еще 779 миллионов рублей будут направлены в сферу культуры и спорта.
На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 286,3 миллиона рублей – это бюджет на строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском, объекта водоотведения в Русскинской, водоочистных сооружений в Белом Яре и реконструкцию котельных в Барсово и деревне Верхнемысовой.
Инвестиции в дорожную сферу составят почти 107 миллионов рублей. На капремонты объектов соцсферы, ЖКХ, дорог и благоустройство запланировано 764,7 миллиона рублей, а на укрепление материально-технической базы и ремонты соцучреждений выделено почти 355 миллионов.
Самая большая часть инвестиций пойдет на приобретение жилья и выплату выкупной стоимости – почти 4 миллиарда рублей, добавил Трубецкой.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала