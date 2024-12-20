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Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей - РИА Новости, 20.12.2024
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей
Инвестиционные расходы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за год выросли на 2,7 миллиарда рублей, на 2025 года они запланированы на уровне... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:14:00+03:00
2024-12-20T18:14:00+03:00
2024-12-20T18:14:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Инвестиционные расходы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за год выросли на 2,7 миллиарда рублей, на 2025 года они запланированы на уровне 6,1 миллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Бюджет Сургутского района на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета. "Инвестиционные расходы в сравнении с проектом бюджета прошлого года выросли с 3,4 миллиарда рублей до 6,1 миллиарда. Средства будут направлены на жилье, образование, культуру и спорт, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, инвестиции в сфере образования составят 924 миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение концессионных соглашений, в том числе на завершение строительства школы в Белом Яре. Еще 779 миллионов рублей будут направлены в сферу культуры и спорта. На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 286,3 миллиона рублей – это бюджет на строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском, объекта водоотведения в Русскинской, водоочистных сооружений в Белом Яре и реконструкцию котельных в Барсово и деревне Верхнемысовой. Инвестиции в дорожную сферу составят почти 107 миллионов рублей. На капремонты объектов соцсферы, ЖКХ, дорог и благоустройство запланировано 764,7 миллиона рублей, а на укрепление материально-технической базы и ремонты соцучреждений выделено почти 355 миллионов. Самая большая часть инвестиций пойдет на приобретение жилья и выплату выкупной стоимости – почти 4 миллиарда рублей, добавил Трубецкой.
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РИА Новости
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Инвестиционные расходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей
Трубецкой: инвестрасходы Сургутского района Югры выросли на 2,7 млрд рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Инвестиционные расходы Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа за год выросли на 2,7 миллиарда рублей, на 2025 года они запланированы на уровне 6,1 миллиарда рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Бюджет Сургутского района
на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета.
"Инвестиционные расходы в сравнении с проектом бюджета прошлого года выросли с 3,4 миллиарда рублей до 6,1 миллиарда. Средства будут направлены на жилье, образование, культуру и спорт, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, инвестиции в сфере образования составят 924 миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение концессионных соглашений, в том числе на завершение строительства школы в Белом Яре
. Еще 779 миллионов рублей будут направлены в сферу культуры и спорта.
На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 286,3 миллиона рублей – это бюджет на строительство канализационно-очистных сооружений в Федоровском, объекта водоотведения в Русскинской, водоочистных сооружений в Белом Яре и реконструкцию котельных в Барсово и деревне Верхнемысовой.
Инвестиции в дорожную сферу составят почти 107 миллионов рублей. На капремонты объектов соцсферы, ЖКХ, дорог и благоустройство запланировано 764,7 миллиона рублей, а на укрепление материально-технической базы и ремонты соцучреждений выделено почти 355 миллионов.
Самая большая часть инвестиций пойдет на приобретение жилья и выплату выкупной стоимости – почти 4 миллиарда рублей, добавил Трубецкой.