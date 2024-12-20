https://ria.ru/20241220/inflyatsiya-1990398930.html

В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении

В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении - РИА Новости, 20.12.2024

В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении

Инфляционное давление в РФ в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, говорится в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:38:00+03:00

2024-12-20T13:38:00+03:00

2024-12-20T13:40:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Инфляционное давление в РФ в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке."Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования", - указывается в пресс-релизе."По оперативным данным, в октябре – ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - добавляется там же.

https://ria.ru/20241210/inflyatsiya-1988514061.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия