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В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении - РИА Новости, 20.12.2024
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13:38 20.12.2024 (обновлено: 13:40 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/inflyatsiya-1990398930.html
В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении
В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении - РИА Новости, 20.12.2024
В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении
Инфляционное давление в РФ в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, говорится в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:38:00+03:00
2024-12-20T13:40:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Инфляционное давление в РФ в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке."Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования", - указывается в пресс-релизе."По оперативным данным, в октябре – ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - добавляется там же.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ сделали заявление об инфляционном давлении

ЦБ: инфляционное давление в России в ближайшие месяцы начнет снижаться

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Инфляционное давление в РФ в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, говорится в пресс-релизе Банка России по ключевой ставке.
«
"Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования", - указывается в пресс-релизе.
"По оперативным данным, в октябре – ноябре российская экономика росла темпами, близкими к значениям III квартала 2024 года. Основной вклад в увеличение экономической активности по-прежнему вносит высокий внутренний спрос. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", - добавляется там же.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Аналитики ЦБ назвали причину повышенной инфляции в России
10 декабря, 22:13
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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