https://ria.ru/20241220/husity-1990457730.html

Хуситы заявили о нанесении ударов по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве

Хуситы заявили о нанесении ударов по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве - РИА Новости, 20.12.2024

Хуситы заявили о нанесении ударов по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов беспилотниками по целям на юге Израиля и в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:42:00+03:00

2024-12-20T16:42:00+03:00

2024-12-20T16:43:00+03:00

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ДОХА, 20 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов беспилотниками по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве в ответ на бомбежку столицы Йемена и провинции Ходейда. "Вооруженные силы Йемена в сотрудничестве с "Исламским сопротивлением Ирака" провели качественную военную операцию, поразив жизненно важные объекты израильского врага на юге оккупированной Палестины с помощью ряда беспилотных аппаратов. Операция успешно достигла своих целей", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа во время массовой демонстрации в центре Саны в пятницу в поддержку Палестины. "Также военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию по поражению военной цели, принадлежащей израильскому врагу в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью беспилотника. Операция успешно достигла своей цели", - добавил он. В ночь на четверг Израиль в третий раз с октября прошлого года нанёс удары по территории Йемена, причём в первый раз по столице Сане, в результате чего восемь человек погибли, 12 получили ранения. Этому предшествовал обстрел Тель-Авива из Йемена. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240708/khusity-1958387102.html

https://ria.ru/20241213/husity-1989101158.html

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в мире, йемен, израиль, тель-авив, ансар алла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024