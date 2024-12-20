Хуситы заявили о нанесении ударов по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве
Хуситы заявили о нанесении ударов дронами по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 20 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении ударов беспилотниками по целям на юге Израиля и в Тель-Авиве в ответ на бомбежку столицы Йемена и провинции Ходейда.
"Вооруженные силы Йемена в сотрудничестве с "Исламским сопротивлением Ирака" провели качественную военную операцию, поразив жизненно важные объекты израильского врага на юге оккупированной Палестины с помощью ряда беспилотных аппаратов. Операция успешно достигла своих целей", - сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа во время массовой демонстрации в центре Саны в пятницу в поддержку Палестины.
"Также военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию по поражению военной цели, принадлежащей израильскому врагу в оккупированном Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью беспилотника. Операция успешно достигла своей цели", - добавил он.
В ночь на четверг Израиль в третий раз с октября прошлого года нанёс удары по территории Йемена, причём в первый раз по столице Сане, в результате чего восемь человек погибли, 12 получили ранения. Этому предшествовал обстрел Тель-Авива из Йемена.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля
13 декабря, 16:43