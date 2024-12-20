https://ria.ru/20241220/horvatija-1990406133.html

Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер

Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер - РИА Новости, 20.12.2024

Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер

Один из семерых пострадавших при нападении с ножом в школе в столице Хорватии в пятницу скончался от полученных ранений, передает Хорватское радио и телевидение РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:59:00+03:00

2024-12-20T13:59:00+03:00

2024-12-20T14:50:00+03:00

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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Один из семерых пострадавших при нападении с ножом в школе в столице Хорватии в пятницу скончался от полученных ранений, передает Хорватское радио и телевидение (HRT). В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. Согласно информации СМИ, нападавший, предположительно, несовершеннолетний, ранены семь человек. "По неофициальной информации, подросток ножом ранил учительницу и шестерых учеников, из которых один скончался. Напавший, предположительно, ранил и себя", - передает национальный телеканал. Соболезнования выразил премьер Хорватии Андрей Пленкович, на место происшествия выехал министр внутренних дел Давор Божинович. МВД Хорватии сообщило в соцсетях о факте нападения в 9.50 (11.50 мск) и задержании нападавшего, но не уточнило возраст и число пострадавших.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989587836.html

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в мире, хорватия, андрей пленкович