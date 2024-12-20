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Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер - РИА Новости, 20.12.2024
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13:59 20.12.2024 (обновлено: 14:50 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/horvatija-1990406133.html
Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер
Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер - РИА Новости, 20.12.2024
Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер
Один из семерых пострадавших при нападении с ножом в школе в столице Хорватии в пятницу скончался от полученных ранений, передает Хорватское радио и телевидение РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:59:00+03:00
2024-12-20T14:50:00+03:00
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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Один из семерых пострадавших при нападении с ножом в школе в столице Хорватии в пятницу скончался от полученных ранений, передает Хорватское радио и телевидение (HRT). В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. Согласно информации СМИ, нападавший, предположительно, несовершеннолетний, ранены семь человек. "По неофициальной информации, подросток ножом ранил учительницу и шестерых учеников, из которых один скончался. Напавший, предположительно, ранил и себя", - передает национальный телеканал. Соболезнования выразил премьер Хорватии Андрей Пленкович, на место происшествия выехал министр внутренних дел Давор Божинович. МВД Хорватии сообщило в соцсетях о факте нападения в 9.50 (11.50 мск) и задержании нападавшего, но не уточнило возраст и число пострадавших.
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в мире, хорватия, андрей пленкович
В мире, Хорватия, Андрей Пленкович
Один из пострадавших при нападении в школе в Хорватии умер

Один из семерых пострадавших от нападения с ножом в школе в Загребе умер

© AP Photo / Damir KrajacПолиция на месте происшествия, где в одной из школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. 20 декабря 2024
Полиция на месте происшествия, где в одной из школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Damir Krajac
Полиция на месте происшествия, где в одной из школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. 20 декабря 2024
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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Один из семерых пострадавших при нападении с ножом в школе в столице Хорватии в пятницу скончался от полученных ранений, передает Хорватское радио и телевидение (HRT).
В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. Согласно информации СМИ, нападавший, предположительно, несовершеннолетний, ранены семь человек.
"По неофициальной информации, подросток ножом ранил учительницу и шестерых учеников, из которых один скончался. Напавший, предположительно, ранил и себя", - передает национальный телеканал.
Соболезнования выразил премьер Хорватии Андрей Пленкович, на место происшествия выехал министр внутренних дел Давор Божинович.
МВД Хорватии сообщило в соцсетях о факте нападения в 9.50 (11.50 мск) и задержании нападавшего, но не уточнило возраст и число пострадавших.
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