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В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе - РИА Новости, 20.12.2024
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13:37 20.12.2024 (обновлено: 13:40 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/horvatija-1990398248.html
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе - РИА Новости, 20.12.2024
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе
Несовершеннолетний напал с ножом и ранил семь человек в школе в столице Хорватии в пятницу, передает портал издания Vecernji list. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:37:00+03:00
2024-12-20T13:40:00+03:00
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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний напал с ножом и ранил семь человек в школе в столице Хорватии в пятницу, передает портал издания Vecernji list. "В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. Согласно первой информации, нападавший, предположительно, - несовершеннолетний, ранены всего семь человек - пятеро детей и двое взрослых", - передает портал издания. МВД Хорватии кратко сообщило в соцсетях о факте нападения в 9.50 (11.50 мск) и задержании нападавшего, но не уточнило возраст и число пострадавших.
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в мире, хорватия
В мире, Хорватия
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе

В Загребе подросток ранил семь человек с ножом в школе

© AP Photo / Ronald GorsicСотрудники полиции Хорватии у здания школы в Загребе, где подросток напал с ножом и ранил семь человек
Сотрудники полиции Хорватии у здания школы в Загребе, где подросток напал с ножом и ранил семь человек - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Ronald Gorsic
Сотрудники полиции Хорватии у здания школы в Загребе, где подросток напал с ножом и ранил семь человек
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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний напал с ножом и ранил семь человек в школе в столице Хорватии в пятницу, передает портал издания Vecernji list.
"В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. Согласно первой информации, нападавший, предположительно, - несовершеннолетний, ранены всего семь человек - пятеро детей и двое взрослых", - передает портал издания.
МВД Хорватии кратко сообщило в соцсетях о факте нападения в 9.50 (11.50 мск) и задержании нападавшего, но не уточнило возраст и число пострадавших.
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