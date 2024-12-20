https://ria.ru/20241220/horvatija-1990398248.html

В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе

В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе - РИА Новости, 20.12.2024

В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе

Несовершеннолетний напал с ножом и ранил семь человек в школе в столице Хорватии в пятницу, передает портал издания Vecernji list. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:37:00+03:00

2024-12-20T13:37:00+03:00

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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний напал с ножом и ранил семь человек в школе в столице Хорватии в пятницу, передает портал издания Vecernji list. "В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. Согласно первой информации, нападавший, предположительно, - несовершеннолетний, ранены всего семь человек - пятеро детей и двое взрослых", - передает портал издания. МВД Хорватии кратко сообщило в соцсетях о факте нападения в 9.50 (11.50 мск) и задержании нападавшего, но не уточнило возраст и число пострадавших.

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