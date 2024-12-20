https://ria.ru/20241220/horvatija-1990398248.html
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе - РИА Новости, 20.12.2024
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе
Несовершеннолетний напал с ножом и ранил семь человек в школе в столице Хорватии в пятницу, передает портал издания Vecernji list. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:37:00+03:00
2024-12-20T13:37:00+03:00
2024-12-20T13:40:00+03:00
в мире
хорватия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990432396_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_3b34d1e8e0c9cb8bfbcd0ef3a5052bda.jpg
БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний напал с ножом и ранил семь человек в школе в столице Хорватии в пятницу, передает портал издания Vecernji list. "В утренние часы в пятницу в одной из основных школ в загребском районе Пречко произошло нападение с ножом. Согласно первой информации, нападавший, предположительно, - несовершеннолетний, ранены всего семь человек - пятеро детей и двое взрослых", - передает портал издания. МВД Хорватии кратко сообщило в соцсетях о факте нападения в 9.50 (11.50 мск) и задержании нападавшего, но не уточнило возраст и число пострадавших.
https://ria.ru/20241216/strelba-1989550402.html
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990432396_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b53b62e81911dc1d0e0d8436b913e3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе
В Загребе подросток ранил семь человек с ножом в школе