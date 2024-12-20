https://ria.ru/20241220/hinshtejn-1990382954.html

Хинштейн ожидает скорого комиссионного осмотра Курской области

Хинштейн ожидает скорого комиссионного осмотра Курской области - РИА Новости, 20.12.2024

Хинштейн ожидает скорого комиссионного осмотра Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ожидает, что военные скоро передадут список населённых пунктов в регионе, где уже можно оценить ущерб,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:02:00+03:00

2024-12-20T13:02:00+03:00

2024-12-20T13:02:00+03:00

россия

курская область

большесолдатский район

владимир путин

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 20 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ожидает, что военные скоро передадут список населённых пунктов в регионе, где уже можно оценить ущерб, нанесённый ВСУ. Девятнадцатого декабря в ходе прямой линии президента России Владимира Путина жительница Большесолдатского района Курской области Татьяна Зиборова поинтересовалась, будут ли восстанавливать пострадавшие районы в регионе, а также получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жильё. "Благодаря нашим военным линия боевого соприкосновения уходит дальше, поэтому мы планируем начать такой комиссионный осмотр уже в ближайшее время. Рассчитываю, что на оперативном штабе в понедельник военные предоставят список населённых пунктов, где уже можно проводить такие комиссии в безопасном режиме", - сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 42 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html

https://ria.ru/20241219/khinshteyn-1990249411.html

россия

курская область

большесолдатский район

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россия, курская область, большесолдатский район, владимир путин, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы украины