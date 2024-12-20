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Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 20.12.2024
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Надежные люди
 
18:16 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/gumgruz-1990499383.html
Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО
Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО
Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам, несущим службу в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз, в который вошли продукты... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:16:00+03:00
2024-12-20T18:16:00+03:00
надежные люди
зольский район
казбек коков
сво
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НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам, несущим службу в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз, в который вошли продукты питания и технические средства, сообщила районная администрация. "По поручению главы КБР Казбека Кокова Зольский район отправил очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Груз комплектовали, исходя из потребностей и нужд военнослужащих. Он включал в себя воду, продукты питания, генераторы и другие технические средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в формировании гуманитарного груза участвовали организации и учреждения района, представители бизнес-сообщества и неравнодушные жители района, а также школьники и работники образовательных учреждений, которые подготовили маскировочные сети и окопные свечи. Помощь с доставкой груза оказала региональная общественная организация "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад". "Большое спасибо всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарной помощи нашим военным. Каждый участник акции надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу", - заявил исполняющий обязанности главы администрации Зольского района Исмаил Докшоков.
https://ria.ru/20241220/gumgruz-1990386379.html
https://ria.ru/20241114/pomosch-1983834147.html
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зольский район, казбек коков, сво
Надежные люди, Зольский район, Казбек Коков, СВО
Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО

Жители Зольского района КБР отправили продукты и технику землякам на СВО

© администрация Зольского района КБРЖители Зольского района КБР отправляют продукты и технику землякам на СВО. Кадр видео
Жители Зольского района КБР отправляют продукты и технику землякам на СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© администрация Зольского района КБР
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НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам, несущим службу в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз, в который вошли продукты питания и технические средства, сообщила районная администрация.
"По поручению главы КБР Казбека Кокова Зольский район отправил очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Груз комплектовали, исходя из потребностей и нужд военнослужащих. Он включал в себя воду, продукты питания, генераторы и другие технические средства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в формировании гуманитарного груза участвовали организации и учреждения района, представители бизнес-сообщества и неравнодушные жители района, а также школьники и работники образовательных учреждений, которые подготовили маскировочные сети и окопные свечи. Помощь с доставкой груза оказала региональная общественная организация "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад".
"Большое спасибо всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарной помощи нашим военным. Каждый участник акции надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу", - заявил исполняющий обязанности главы администрации Зольского района Исмаил Докшоков.
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