https://ria.ru/20241220/gumgruz-1990499383.html

Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО

Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 20.12.2024

Жители Зольского района КБР отправили гуманитарный груз в зону СВО

Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам, несущим службу в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз, в который вошли продукты... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:16:00+03:00

2024-12-20T18:16:00+03:00

2024-12-20T18:16:00+03:00

надежные люди

зольский район

казбек коков

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990480830_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_83082d6b8282f08b0445d963f1008058.png

НАЛЬЧИК, 20 дек – РИА Новости. Жители Зольского района Кабардино-Балкарии отправили землякам, несущим службу в зоне специальной военной операции, гуманитарный груз, в который вошли продукты питания и технические средства, сообщила районная администрация. "По поручению главы КБР Казбека Кокова Зольский район отправил очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Груз комплектовали, исходя из потребностей и нужд военнослужащих. Он включал в себя воду, продукты питания, генераторы и другие технические средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в формировании гуманитарного груза участвовали организации и учреждения района, представители бизнес-сообщества и неравнодушные жители района, а также школьники и работники образовательных учреждений, которые подготовили маскировочные сети и окопные свечи. Помощь с доставкой груза оказала региональная общественная организация "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад". "Большое спасибо всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарной помощи нашим военным. Каждый участник акции надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу", - заявил исполняющий обязанности главы администрации Зольского района Исмаил Докшоков.

https://ria.ru/20241220/gumgruz-1990386379.html

https://ria.ru/20241114/pomosch-1983834147.html

зольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зольский район, казбек коков, сво