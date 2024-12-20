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Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза

Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза - РИА Новости, 20.12.2024

Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза

Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:11:00+03:00

2024-12-20T13:11:00+03:00

2024-12-20T13:11:00+03:00

надежные люди

курск

куйбышевский район

запорожская область

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Стартовала 49-я гуманитарная и военно-шефская миссия. Для наших бойцов и мирных жителей исторических субъектов Российской Федерации отправлены 4 фуры, в которых 6 машин повышенной проходимости, мотоцикл, электронное оборудование, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пиломатериал, печи и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что подготовлены продуктовые и гигиенические наборы, одежда, обувь, постельное белье и медикаменты. "Также наши бойцы получат домашние заготовки, сборы трав, овощи и сухофрукты, новогодние подарки, письма. Жителям Курска везем бытовую технику, а подшефному Куйбышевскому району Запорожской области — сладкие подарки и игрушки", - рассказал глава региона. Он поблагодарил всех, кто помогает бойцам и мирным гражданам, "создает надежный тыл и приближает победу".

курск

куйбышевский район

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курск, куйбышевский район, запорожская область, сво