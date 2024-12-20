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Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза - РИА Новости, 20.12.2024
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза
Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:11:00+03:00
2024-12-20T13:11:00+03:00
2024-12-20T13:11:00+03:00
надежные люди
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Стартовала 49-я гуманитарная и военно-шефская миссия. Для наших бойцов и мирных жителей исторических субъектов Российской Федерации отправлены 4 фуры, в которых 6 машин повышенной проходимости, мотоцикл, электронное оборудование, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пиломатериал, печи и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что подготовлены продуктовые и гигиенические наборы, одежда, обувь, постельное белье и медикаменты. "Также наши бойцы получат домашние заготовки, сборы трав, овощи и сухофрукты, новогодние подарки, письма. Жителям Курска везем бытовую технику, а подшефному Куйбышевскому району Запорожской области — сладкие подарки и игрушки", - рассказал глава региона. Он поблагодарил всех, кто помогает бойцам и мирным гражданам, "создает надежный тыл и приближает победу".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, куйбышевский район, запорожская область, сво
Надежные люди, Курск, Куйбышевский район, Запорожская область, СВО
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза
Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Стартовала 49-я гуманитарная и военно-шефская миссия. Для наших бойцов и мирных жителей исторических субъектов Российской Федерации отправлены 4 фуры, в которых 6 машин повышенной проходимости, мотоцикл, электронное оборудование, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пиломатериал, печи и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что подготовлены продуктовые и гигиенические наборы, одежда, обувь, постельное белье и медикаменты.
"Также наши бойцы получат домашние заготовки, сборы трав, овощи и сухофрукты, новогодние подарки, письма. Жителям Курска везем бытовую технику, а подшефному Куйбышевскому району Запорожской области
— сладкие подарки и игрушки", - рассказал глава региона.
Он поблагодарил всех, кто помогает бойцам и мирным гражданам, "создает надежный тыл и приближает победу".