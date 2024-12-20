Рейтинг@Mail.ru
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:11 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/gumgruz-1990386379.html
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза - РИА Новости, 20.12.2024
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза
Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:11:00+03:00
2024-12-20T13:11:00+03:00
надежные люди
курск
куйбышевский район
запорожская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990362179_29:0:2589:1440_1920x0_80_0_0_17d92651d3e804d259c7027a1f064959.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Стартовала 49-я гуманитарная и военно-шефская миссия. Для наших бойцов и мирных жителей исторических субъектов Российской Федерации отправлены 4 фуры, в которых 6 машин повышенной проходимости, мотоцикл, электронное оборудование, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пиломатериал, печи и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что подготовлены продуктовые и гигиенические наборы, одежда, обувь, постельное белье и медикаменты. "Также наши бойцы получат домашние заготовки, сборы трав, овощи и сухофрукты, новогодние подарки, письма. Жителям Курска везем бытовую технику, а подшефному Куйбышевскому району Запорожской области — сладкие подарки и игрушки", - рассказал глава региона. Он поблагодарил всех, кто помогает бойцам и мирным гражданам, "создает надежный тыл и приближает победу".
курск
куйбышевский район
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990362179_349:0:2269:1440_1920x0_80_0_0_94af0c3ec1bcb714e79a3b80261a8a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, куйбышевский район, запорожская область, сво
Надежные люди, Курск, Куйбышевский район, Запорожская область, СВО
Марий Эл отправила бойцам СВО фуры гуманитарного груза

Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону СВО

© Юрий Зайцев/TelegramКадр из видео отправки в зону СВО 4 фур гуманитарного груза в Марий Эл
Кадр из видео отправки в зону СВО 4 фур гуманитарного груза в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Юрий Зайцев/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Стартовала 49-я гуманитарная и военно-шефская миссия. Для наших бойцов и мирных жителей исторических субъектов Российской Федерации отправлены 4 фуры, в которых 6 машин повышенной проходимости, мотоцикл, электронное оборудование, квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, пиломатериал, печи и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
© Юрий Зайцев/TelegramКадр из видео отправки в зону СВО 4 фур гуманитарного груза в Марий Эл
Кадр из видео отправки в зону СВО 4 фур гуманитарного груза в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Юрий Зайцев/Telegram
Кадр из видео отправки в зону СВО 4 фур гуманитарного груза в Марий Эл
Он также сообщил, что подготовлены продуктовые и гигиенические наборы, одежда, обувь, постельное белье и медикаменты.
"Также наши бойцы получат домашние заготовки, сборы трав, овощи и сухофрукты, новогодние подарки, письма. Жителям Курска везем бытовую технику, а подшефному Куйбышевскому району Запорожской области — сладкие подарки и игрушки", - рассказал глава региона.
Он поблагодарил всех, кто помогает бойцам и мирным гражданам, "создает надежный тыл и приближает победу".
 
Надежные людиКурскКуйбышевский районЗапорожская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала