https://ria.ru/20241220/gossovet-1990467420.html

Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей

Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей - РИА Новости, 20.12.2024

Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей

Президент России Владимир Путин предложил на Госсовете обсудить дальнейшую, более эффективную и действенную поддержку семей. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:03:00+03:00

2024-12-20T17:03:00+03:00

2024-12-20T17:20:00+03:00

общество

владимир путин

россия

год семьи

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на Госсовете обсудить дальнейшую, более эффективную и действенную поддержку семей."Сегодня на заседании Государственного совета нам предстоит обсудить предложения о дальнейшей более эффективной, действенной поддержке семей", - сказал Путин, открывая заседание Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20240724/semi-1961603065.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

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Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семьи в России Путин проводит заседание Госсовета по вопросам поддержки семьи в России. В самом начале президент подчеркнул, что в этом году многое было сделано, чтобы семья укрепила свое значение в российском обществе. 2024-12-20T17:03 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, год семьи