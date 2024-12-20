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Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей - РИА Новости, 20.12.2024
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17:03 20.12.2024 (обновлено: 17:20 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/gossovet-1990467420.html
Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей
Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей
Президент России Владимир Путин предложил на Госсовете обсудить дальнейшую, более эффективную и действенную поддержку семей. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:03:00+03:00
2024-12-20T17:20:00+03:00
общество
владимир путин
россия
год семьи
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на Госсовете обсудить дальнейшую, более эффективную и действенную поддержку семей."Сегодня на заседании Государственного совета нам предстоит обсудить предложения о дальнейшей более эффективной, действенной поддержке семей", - сказал Путин, открывая заседание Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20240724/semi-1961603065.html
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60
353
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Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семьи в России
Путин проводит заседание Госсовета по вопросам поддержки семьи в России. В самом начале президент подчеркнул, что в этом году многое было сделано, чтобы семья укрепила свое значение в российском обществе.
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общество, владимир путин, россия, год семьи
Общество, Владимир Путин, Россия, Год семьи
Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей

Путин предложил обсудить на Госсовете более эффективную поддержку семей

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на Госсовете обсудить дальнейшую, более эффективную и действенную поддержку семей.
"Сегодня на заседании Государственного совета нам предстоит обсудить предложения о дальнейшей более эффективной, действенной поддержке семей", - сказал Путин, открывая заседание Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияГод семьи
 
 
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