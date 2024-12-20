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Умер бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону - РИА Новости, 20.12.2024
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12:10 20.12.2024 (обновлено: 12:14 20.12.2024)
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Умер бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону
Умер бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону - РИА Новости, 20.12.2024
Умер бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону
Бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону Виталий Жданов скончался на 77-м году жизни, сообщила городская дума. РИА Новости, 20.12.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону Виталий Жданов скончался на 77-м году жизни, сообщила городская дума. "После продолжительной болезни на 77-м году жизни скончался Жданов Виталий Георгиевич - кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, бывший главный врач ГБУ РО "ЦГБ им. Н.А. Семашко в г. Ростове-на-Дону" и ГБУ РО "Городская больница №4 в г. Ростове-на-Дону", обладатель знака "Отличник здравоохранения" и государственной награды "За заслуги перед Отечеством II степени"", - говорится в сообщении. В городской думе и администрации Ростова-на-Дону выразили глубокие соболезнования родным и близким Жданова.
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общество, ростов-на-дону, россия
Общество, Ростов-на-Дону, Россия
Умер бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону

Бывший главврач ЦГБ Ростова-на-Дону Виталий Жданов скончался на 77-м году жизни

© Фото : Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-ДонуВиталий Жданов
Виталий Жданов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
Виталий Жданов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Бывший главврач Центральной городской больницы Ростова-на-Дону Виталий Жданов скончался на 77-м году жизни, сообщила городская дума.
"После продолжительной болезни на 77-м году жизни скончался Жданов Виталий Георгиевич - кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, бывший главный врач ГБУ РО "ЦГБ им. Н.А. Семашко в г. Ростове-на-Дону" и ГБУ РО "Городская больница №4 в г. Ростове-на-Дону", обладатель знака "Отличник здравоохранения" и государственной награды "За заслуги перед Отечеством II степени"", - говорится в сообщении.
В городской думе и администрации Ростова-на-Дону выразили глубокие соболезнования родным и близким Жданова.
 
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