https://ria.ru/20241220/furgal-1990314425.html

СМИ: с Фургала взыскали более восьми миллиардов рублей

СМИ: с Фургала взыскали более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 20.12.2024

СМИ: с Фургала взыскали более восьми миллиардов рублей

Суд удовлетворил обращение Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:07:00+03:00

2024-12-20T09:07:00+03:00

2024-12-20T10:09:00+03:00

происшествия

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Суд удовлетворил обращение Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.Как отмечает издание, находясь на госслужбе, Фургал незаконно получил доход от деятельности аффилированных с ним компаний в размере 8 596 234 308 рублей, не внося информацию в декларацию."Суд не нашел оснований отказать Генпрокуратуре в обращении в доход государства этих средств и иск был удовлетворен", — говорится в материале.По словам собеседника издания, Фургал с 2007 по 2020 годы, находясь в эшелонах государственной власти, контролировал бизнес через доверенных лиц, включая компании по обработке отходов и металлолома, многие из которых впоследствии обанкротились. Следствие утверждает, что Фургал использовал свое влияние для управления этими предприятиями, что запрещено для федеральных чиновников.Полученные им доходы, как пишет газета, не были задекларированы, что нарушает антикоррупционное законодательство. Также установлено, что он владел долями в этих компаниях через свою бывшую супругу и аффилированных лиц, что подтверждает его связь с бизнесом и незаконное обогащение.Генпрокуратура заявила гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в интересах России в конце июля 2024 г. Иск был подан и к компаниям, которые, как было установлено надзорным органом, приносили Фургалу доход через доверенных лиц в период, когда он уже занимал должность на государственной службе.Люберецкий городской суд Подмосковья 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Его бывший помощник Андрей Карепов получил 21 год, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей - 17 лет, заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров - 9,5 лет.Второе уголовное дело в отношении Фургала касается хищения активов "МСП Банка" в составе организованной группы. На скамье подсудимых оказались десять человек, в основном сотрудники предприятий группы "Торэкс", связанной, по данным следствия, с Фургалом. Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности — всего почти полтора десятка эпизодов. Сам Фургал вину не признает.

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