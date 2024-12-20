https://ria.ru/20241220/frantsija-1990302634.html

Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января, пишут СМИ

Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января, пишут СМИ - РИА Новости, 20.12.2024

Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января, пишут СМИ

Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января, информирует радио RFI со... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T05:13:00+03:00

2024-12-20T05:13:00+03:00

2024-12-20T05:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Чада, разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, требуют, чтобы французские войска покинули страну до 31 января, информирует радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене. Источники, близкие к французскому правительству, сообщают, что Париж получил предписание с указанным сроком в четверг вечером. первоначальный график вывода войск до марта был отклонен как слишком затяжной. "Семь недель только для того, чтобы вывести тысячу солдат и много техники, это невозможно", - заявил военный источник во Франции, который добавил, что речь идет о "тактике давления со стороны жесткой части правительства Чада". Чадский источник заявляет, что идеальной ситуацией для Нджамены был бы уход французов до конца февраля и начала священного месяца Рамадан. В обеих столицах отмечают, что переговоры продолжаются в "конструктивном ключе". Ранее, 29 ноября, МИД Чада заявил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. Издание Jeune Afrique со ссылкой на источники сообщило, что поводом для разрыва оборонного сотрудничества стала позиция сторон по гражданскому конфликту в Судане.

https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986787325.html

https://ria.ru/20241210/chad-1988421218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, чад, париж