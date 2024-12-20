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Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев - РИА Новости, 20.12.2024
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12:33 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/finljandija-1990371715.html
Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев
Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев - РИА Новости, 20.12.2024
Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев
Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев на Украину, сообщает агентство STT со ссылкой на финскую миграционную службу (Migri). РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:33:00+03:00
2024-12-20T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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беженцы
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев на Украину, сообщает агентство STT со ссылкой на финскую миграционную службу (Migri). "Финляндия может снова принять решение о возвращении людей на Украину, но, по словам миграционной службы, порог для этого по-прежнему очень высок", - говорится в материале. Новая политика в отношении украинских беженцев основана на том, что на Украине есть районы, которые не затронуты конфликтом, и люди могут вернуться, сообщил STT руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти. В этом году было принято три решения о возвращении для граждан Украины, одно из них связано с совершением преступлений. "Он совершил настолько серьезные преступления в Финляндии, что считается, что общественный порядок и безопасность находятся под угрозой до такой степени, что решение о его депортации может быть принято независимо от ситуации на Украине", - добавил Коскипиртти. Решение о выдворении принимает миграционная служба, но его исполнение лежит на полиции и погранохране. С 2022 года полиция не выдворяла украинских беженцев. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение сейчас пересматривается.
https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html
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в мире, украина, финляндия, евросоюз, беженцы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Евросоюз, Беженцы
Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев

STT: Финляндия может принять решение о возвращении беженцев на Украину

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев на Украину, сообщает агентство STT со ссылкой на финскую миграционную службу (Migri).
"Финляндия может снова принять решение о возвращении людей на Украину, но, по словам миграционной службы, порог для этого по-прежнему очень высок", - говорится в материале.
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Новая политика в отношении украинских беженцев основана на том, что на Украине есть районы, которые не затронуты конфликтом, и люди могут вернуться, сообщил STT руководитель отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти.
В этом году было принято три решения о возвращении для граждан Украины, одно из них связано с совершением преступлений.
"Он совершил настолько серьезные преступления в Финляндии, что считается, что общественный порядок и безопасность находятся под угрозой до такой степени, что решение о его депортации может быть принято независимо от ситуации на Украине", - добавил Коскипиртти.
Решение о выдворении принимает миграционная служба, но его исполнение лежит на полиции и погранохране. С 2022 года полиция не выдворяла украинских беженцев. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение сейчас пересматривается.
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