Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
18:14 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/fajzullin-1990496553.html
Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России
Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России - РИА Новости, 20.12.2024
Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России
Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным обсудил итоги реализации проектов по строительству жилья и обновлению... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:14:00+03:00
2024-12-20T18:14:00+03:00
республика мордовия
жилье
россия
саранск
краснослободск
артем здунов
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным обсудил итоги реализации проектов по строительству жилья и обновлению инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы региона. Среди ключевых вопросов – строительство жилых объектов. По данным Росстата, за 11 месяцев в республике введено 291,8 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас в регионе строится 31 многоквартирный дом. "Последовательная работа в Мордовии ведется по обновлению жилищного фонда и улучшению качества жизни граждан. С 2019 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 86,9 тысячи квадратных метров такого жилья. Было отмечено, что федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", рассчитанный до конца текущего года, в регионе завершен досрочно", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году в республику привлечено более 330 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий и почти 1 миллиард рублей - на обновление систем водоснабжения и водоотведения. В рамках программы "Стимул", которая направлена на развитие инфраструктуры, в этом году в республике построено пять автодорог. Это значительно улучшило транспортное сообщение и доступность ряда населенных пунктов. Также завершено строительство канализации в Саранске и объекта водоснабжения в поселке Торбеево. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году благоустроенно 18 территорий. Мордовия активно участвует в федеральном проекте "Чистая вода". Он позволил значительно повысить обеспечение жителей региона качественной водой. Сейчас на завершающей стадии находится ввод в эксплуатацию объекта водоснабжения в Краснослободске. "Особое внимание в ходе обсуждения было уделено плану работ и участию республики в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни" - его реализация начнется с 2025 года", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241219/mordoviya-1990274793.html
https://ria.ru/20241217/zdunov-1989798819.html
россия
саранск
краснослободск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, саранск, краснослободск, артем здунов, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Республика Мордовия, Жилье, Россия, Саранск, Краснослободск, Артем Здунов, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России

Глава Мордовии Здунов обсудил с Файзуллиным строительство жилья

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным обсудил итоги реализации проектов по строительству жилья и обновлению инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы региона.
Среди ключевых вопросов – строительство жилых объектов. По данным Росстата, за 11 месяцев в республике введено 291,8 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас в регионе строится 31 многоквартирный дом.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Глава Мордовии рассказал, как регион решает озвученные Путиным задачи
19 декабря, 21:30
"Последовательная работа в Мордовии ведется по обновлению жилищного фонда и улучшению качества жизни граждан. С 2019 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 86,9 тысячи квадратных метров такого жилья. Было отмечено, что федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", рассчитанный до конца текущего года, в регионе завершен досрочно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2024 году в республику привлечено более 330 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий и почти 1 миллиард рублей - на обновление систем водоснабжения и водоотведения.
В рамках программы "Стимул", которая направлена на развитие инфраструктуры, в этом году в республике построено пять автодорог. Это значительно улучшило транспортное сообщение и доступность ряда населенных пунктов. Также завершено строительство канализации в Саранске и объекта водоснабжения в поселке Торбеево. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году благоустроенно 18 территорий.
Мордовия активно участвует в федеральном проекте "Чистая вода". Он позволил значительно повысить обеспечение жителей региона качественной водой. Сейчас на завершающей стадии находится ввод в эксплуатацию объекта водоснабжения в Краснослободске.
"Особое внимание в ходе обсуждения было уделено плану работ и участию республики в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни" - его реализация начнется с 2025 года", - подчеркивается в сообщении.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Глава Мордовии прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
17 декабря, 22:06
 
Республика МордовияЖильеРоссияСаранскКраснослободскАртем ЗдуновИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала