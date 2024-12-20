https://ria.ru/20241220/fajzullin-1990496553.html

Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России

Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России - РИА Новости, 20.12.2024

Глава Мордовии обсудил реализацию проектов с руководителем Минстроя России

Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным обсудил итоги реализации проектов по строительству жилья и обновлению... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:14:00+03:00

2024-12-20T18:14:00+03:00

2024-12-20T18:14:00+03:00

республика мордовия

жилье

россия

саранск

краснослободск

артем здунов

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов на встрече с руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным обсудил итоги реализации проектов по строительству жилья и обновлению инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы региона. Среди ключевых вопросов – строительство жилых объектов. По данным Росстата, за 11 месяцев в республике введено 291,8 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас в регионе строится 31 многоквартирный дом. "Последовательная работа в Мордовии ведется по обновлению жилищного фонда и улучшению качества жизни граждан. С 2019 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 86,9 тысячи квадратных метров такого жилья. Было отмечено, что федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", рассчитанный до конца текущего года, в регионе завершен досрочно", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году в республику привлечено более 330 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий и почти 1 миллиард рублей - на обновление систем водоснабжения и водоотведения. В рамках программы "Стимул", которая направлена на развитие инфраструктуры, в этом году в республике построено пять автодорог. Это значительно улучшило транспортное сообщение и доступность ряда населенных пунктов. Также завершено строительство канализации в Саранске и объекта водоснабжения в поселке Торбеево. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году благоустроенно 18 территорий. Мордовия активно участвует в федеральном проекте "Чистая вода". Он позволил значительно повысить обеспечение жителей региона качественной водой. Сейчас на завершающей стадии находится ввод в эксплуатацию объекта водоснабжения в Краснослободске. "Особое внимание в ходе обсуждения было уделено плану работ и участию республики в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни" - его реализация начнется с 2025 года", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241219/mordoviya-1990274793.html

https://ria.ru/20241217/zdunov-1989798819.html

россия

саранск

краснослободск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, россия, саранск, краснослободск, артем здунов, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)