Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить меры по поддержке Сирии
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Кае Каллас подготовить меры по поддержке Сирии, говорится в итоговом документе саммита.
"Евросовет поручает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты мер по поддержке Сирии", - указывается в документе.
Там также призвали все силы в Сирии выстроить инклюзивный диалог, соблюдать права всего населения, включая меньшинства.
"Независимость, суверенитет и территориальная целостность Сирии в пределах ее границ должны полностью соблюдаться в соответствии с международным правом", - отметили европейские лидеры.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.