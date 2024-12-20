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Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии - РИА Новости, 20.12.2024
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00:01 20.12.2024 (обновлено: 00:13 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/evrosoyuz-1990283641.html
Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии
Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии - РИА Новости, 20.12.2024
Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Кае Каллас подготовить меры по поддержке Сирии, говорится в итоговом документе саммита. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:01:00+03:00
2024-12-20T00:13:00+03:00
сирия
евросоюз
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
россия
дамаск (город)
башар асад
кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Кае Каллас подготовить меры по поддержке Сирии, говорится в итоговом документе саммита."Евросовет поручает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты мер по поддержке Сирии", - указывается в документе.Там также призвали все силы в Сирии выстроить инклюзивный диалог, соблюдать права всего населения, включая меньшинства."Независимость, суверенитет и территориальная целостность Сирии в пределах ее границ должны полностью соблюдаться в соответствии с международным правом", - отметили европейские лидеры.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241219/siriya-1990264339.html
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990236601.html
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сирия, евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, дамаск (город), башар асад, кайя каллас, еврокомиссия, евросовет
Сирия, Евросоюз, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросовет
Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить меры по поддержке Сирии

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Кае Каллас подготовить меры по поддержке Сирии, говорится в итоговом документе саммита.
"Евросовет поручает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты мер по поддержке Сирии", - указывается в документе.
Военнослужащий сирийской армии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Там также призвали все силы в Сирии выстроить инклюзивный диалог, соблюдать права всего населения, включая меньшинства.
"Независимость, суверенитет и территориальная целостность Сирии в пределах ее границ должны полностью соблюдаться в соответствии с международным правом", - отметили европейские лидеры.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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СирияЕвросоюзОбострение ситуации в Сирии — 2024В миреРоссияДамаск (город)Башар АсадКайя КалласЕврокомиссияЕвросовет
 
 
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