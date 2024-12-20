https://ria.ru/20241220/evrosoyuz-1990283641.html

Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии

Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии - РИА Новости, 20.12.2024

Лидеры ЕС решили разработать меры по поддержке Сирии

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Кае Каллас подготовить меры по поддержке Сирии, говорится в итоговом документе саммита. РИА Новости, 20.12.2024

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Кае Каллас подготовить меры по поддержке Сирии, говорится в итоговом документе саммита."Евросовет поручает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты мер по поддержке Сирии", - указывается в документе.Там также призвали все силы в Сирии выстроить инклюзивный диалог, соблюдать права всего населения, включая меньшинства."Независимость, суверенитет и территориальная целостность Сирии в пределах ее границ должны полностью соблюдаться в соответствии с международным правом", - отметили европейские лидеры.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241219/siriya-1990264339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, дамаск (город), башар асад, кайя каллас, еврокомиссия, евросовет