"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем"
Трамп готовится к новому этапу торговых войн с Китаем и Европой
© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Торговые пошлины для всех ключевых партнеров — таковы планы Дональда Трампа. В списке — и ЕС, и Китай, и Канада, и Мексика. В Минфине предупредили: это разгонит инфляцию и нанесет ущерб американской экономике. К худшему уже приготовились в целом ряде отраслей. Кому избранный президент США намерен "удружить" — в материале РИА Новости.
Опасные планы
В ходе предвыборной гонки Трамп обещал Европе пошлины в размере десяти-двадцати процентов. Китаю — минимум десять, на отдельные категории товаров — 40. Канаде и Мексике — 25. И теперь, после победы, от своих замыслов не отказывается.
"Такая стратегия может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией, и ударит по экономическому росту", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Стратегический ход: Россия жестко ответила Вашингтону
19 ноября, 08:00
Особенно уязвимы сельскохозяйственный сектор и горнорудная промышленность. Эксперты Института изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO) ожидают там сокращение производства на 1,5 процента. Об этом говорится в их недавнем докладе.
Новый этап торговой войны наиболее губителен для высокотехнологичных отраслей — электроники и автомобилестроения, поскольку они зависят от импорта компонентов и сырья, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Автопром и машиностроение
Многие товары из Китая заменить американскими аналогами сложно. Согласно данным JETRO, производители аккумуляторов для электромобилей на 78 процентов зависят от импорта из КНР, прежде всего — графита.
"На этот материал приходится около десяти процентов себестоимости батареи. Повышение пошлин резко увеличит общие затраты, по крайней мере до тех пор, пока не наладят альтернативные поставки. В США изготовление аккумуляторов и так обходится как минимум на 20 процентов дороже, чем в Китае", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Понятно, что вырастут цены на электромобили. А Трамп уже угрожает отменить субсидии на них.
На китайские электрокары пошлины повысили в мае 2023-го. Это сказалось на глобальных цепочках поставок комплектующих. В Пекине ответили симметрично, и такие автогиганты, как Tesla и Ford, столкнулись с негативными последствиями, добавляет Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО
Сельское хозяйство
Китай — крупнейший покупатель американских пшеницы, кукурузы, масличных культур, сои. Экспорт в 2023-м — на 34 миллиарда долларов.
После того как Трамп в свой первый срок обложил налогами многие китайские товары, Пекин сделал то же самое с сельхозпродукцией из США, в том числе соей.
В итоге поставки упали на 79 процентов. Китай стал закупать сою, кукурузу и даже сорго у Бразилии, открыл свой рынок для кукурузы и пшеницы из Аргентины.
Американские фермеры потеряли из-за той торговой войны 11 миллиардов.
Агропромышленный комплекс рискует пострадать и в этот раз. Другие страны, как и Китай, примут ответные меры. Экспорт сократится, фермеры лишатся доходов, в сельских районах усилится безработица.
По отраслевым оценкам, это обойдется только производителям сои в 3,6-5 миллиардов долларов в год.
Электроника и оружие
Тяжелые времена ждут и сегмент электроники. С декабря Пекин в качестве ответной меры полностью запретил экспорт в США галлия, германия, сурьмы и некоторых сверхтвердых материалов, необходимых в производстве микроэлектроники, чипов, полупроводников, аккумуляторов, приборов ночного видения, а также ракет, ядерного оружия, боеприпасов.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание завода по производству многослойных материнских плат группы компаний ICL в Казани
Здание завода по производству многослойных материнских плат группы компаний ICL в Казани
"Американские компании вроде Apple, Intel сильно зависят от китайских заводов и комплектующих. Повышение пошлин до 40-60 процентов практически парализует их технологические цепочки и резко увеличит стоимость конечной продукции", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Рост цен на топливо
В Канаде пригрозили прекратить поставки энергоносителей в США, если Трамп введет 25-процентные пошлины. Как подчеркнул глава провинции Онтарио Даг Форд, есть решимость применить все возможные меры, в том числе отключение американцев от электроснабжения.
Канада экспортирует в США около 60 процентов своей нефти и 85 процентов электроэнергии. Оттава, Мехико и Вашингтон связаны трехсторонним договором о зоне свободной торговли.
© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти
© AP Photo / Jae C. Hong
Добыча нефти
"Резко подорожает бензин. Сильнее всего пострадает нефтеперерабатывающая отрасль, в частности, Среднего Запада — штаты Огайо, Мичиган и Висконсин. Там канадской нефти — 46 процентов", — указывает Евгений Шатов.
Сейчас она на 12 долларов дешевле, чем эталонный американский сорт. Если Трамп перекроет этот канал, придется искать другие источники сырья, а это трудно, добавляет аналитик.
Долгосрочные последствия
Торговая война ослабит ключевые отрасли экономики и целый ряд смежных секторов. Обходные схемы тоже обойдутся недешево.
"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
25 ноября, 08:00
"Повысятся цены на любой импорт из-за усложнения логистики и ограниченного предложения. Подорожают собственные товары, в которых есть иностранное сырье или комплектующие", — подчеркивает Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера "Альфа-Форекс".
Как прогнозируют в JETRO, в итоге ВВП США сократится к 2027-му минимум на 1,1 процента. По мнению наблюдателей, все указывает на долгосрочные негативные структурные изменения в экономике.
© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа
© AP Photo / Frank Franklin II
Нью-Йоркская фондовая биржа