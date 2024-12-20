https://ria.ru/20241220/ekonomika-1990089789.html

"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем"

"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем" - РИА Новости, 20.12.2024

"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем"

Торговые пошлины для всех ключевых партнеров — таковы планы Дональда Трампа. В списке — и ЕС, и Китай, и Канада, и Мексика. В Минфине предупредили: это разгонит РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:03:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

китай

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министерство финансов сша

jetro

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Торговые пошлины для всех ключевых партнеров — таковы планы Дональда Трампа. В списке — и ЕС, и Китай, и Канада, и Мексика. В Минфине предупредили: это разгонит инфляцию и нанесет ущерб американской экономике. К худшему уже приготовились в целом ряде отраслей. Кому избранный президент США намерен "удружить" — в материале РИА Новости.Опасные планыВ ходе предвыборной гонки Трамп обещал Европе пошлины в размере десяти-двадцати процентов. Китаю — минимум десять, на отдельные категории товаров — 40. Канаде и Мексике — 25. И теперь, после победы, от своих замыслов не отказывается."Такая стратегия может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией, и ударит по экономическому росту", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.Особенно уязвимы сельскохозяйственный сектор и горнорудная промышленность. Эксперты Института изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO) ожидают там сокращение производства на 1,5 процента. Об этом говорится в их недавнем докладе.Новый этап торговой войны наиболее губителен для высокотехнологичных отраслей — электроники и автомобилестроения, поскольку они зависят от импорта компонентов и сырья, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Автопром и машиностроениеМногие товары из Китая заменить американскими аналогами сложно. Согласно данным JETRO, производители аккумуляторов для электромобилей на 78 процентов зависят от импорта из КНР, прежде всего — графита."На этот материал приходится около десяти процентов себестоимости батареи. Повышение пошлин резко увеличит общие затраты, по крайней мере до тех пор, пока не наладят альтернативные поставки. В США изготовление аккумуляторов и так обходится как минимум на 20 процентов дороже, чем в Китае", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Понятно, что вырастут цены на электромобили. А Трамп уже угрожает отменить субсидии на них.На китайские электрокары пошлины повысили в мае 2023-го. Это сказалось на глобальных цепочках поставок комплектующих. В Пекине ответили симметрично, и такие автогиганты, как Tesla и Ford, столкнулись с негативными последствиями, добавляет Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Сельское хозяйствоКитай — крупнейший покупатель американских пшеницы, кукурузы, масличных культур, сои. Экспорт в 2023-м — на 34 миллиарда долларов.После того как Трамп в свой первый срок обложил налогами многие китайские товары, Пекин сделал то же самое с сельхозпродукцией из США, в том числе соей.В итоге поставки упали на 79 процентов. Китай стал закупать сою, кукурузу и даже сорго у Бразилии, открыл свой рынок для кукурузы и пшеницы из Аргентины.Американские фермеры потеряли из-за той торговой войны 11 миллиардов.Агропромышленный комплекс рискует пострадать и в этот раз. Другие страны, как и Китай, примут ответные меры. Экспорт сократится, фермеры лишатся доходов, в сельских районах усилится безработица.По отраслевым оценкам, это обойдется только производителям сои в 3,6-5 миллиардов долларов в год.Электроника и оружиеТяжелые времена ждут и сегмент электроники. С декабря Пекин в качестве ответной меры полностью запретил экспорт в США галлия, германия, сурьмы и некоторых сверхтвердых материалов, необходимых в производстве микроэлектроники, чипов, полупроводников, аккумуляторов, приборов ночного видения, а также ракет, ядерного оружия, боеприпасов."Американские компании вроде Apple, Intel сильно зависят от китайских заводов и комплектующих. Повышение пошлин до 40-60 процентов практически парализует их технологические цепочки и резко увеличит стоимость конечной продукции", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Рост цен на топливоВ Канаде пригрозили прекратить поставки энергоносителей в США, если Трамп введет 25-процентные пошлины. Как подчеркнул глава провинции Онтарио Даг Форд, есть решимость применить все возможные меры, в том числе отключение американцев от электроснабжения.Канада экспортирует в США около 60 процентов своей нефти и 85 процентов электроэнергии. Оттава, Мехико и Вашингтон связаны трехсторонним договором о зоне свободной торговли."Резко подорожает бензин. Сильнее всего пострадает нефтеперерабатывающая отрасль, в частности, Среднего Запада — штаты Огайо, Мичиган и Висконсин. Там канадской нефти — 46 процентов", — указывает Евгений Шатов.Сейчас она на 12 долларов дешевле, чем эталонный американский сорт. Если Трамп перекроет этот канал, придется искать другие источники сырья, а это трудно, добавляет аналитик.Долгосрочные последствияТорговая война ослабит ключевые отрасли экономики и целый ряд смежных секторов. Обходные схемы тоже обойдутся недешево."Повысятся цены на любой импорт из-за усложнения логистики и ограниченного предложения. Подорожают собственные товары, в которых есть иностранное сырье или комплектующие", — подчеркивает Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера "Альфа-Форекс".Как прогнозируют в JETRO, в итоге ВВП США сократится к 2027-му минимум на 1,1 процента. По мнению наблюдателей, все указывает на долгосрочные негативные структурные изменения в экономике.

https://ria.ru/20241119/uran-1984461736.html

https://ria.ru/20241208/neft-1987811946.html

https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html

https://ria.ru/20241125/kitay-1985244707.html

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