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"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем" - РИА Новости, 20.12.2024
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08:00 20.12.2024 (обновлено: 08:03 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/ekonomika-1990089789.html
"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем"
"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем" - РИА Новости, 20.12.2024
"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем"
Торговые пошлины для всех ключевых партнеров — таковы планы Дональда Трампа. В списке — и ЕС, и Китай, и Канада, и Мексика. В Минфине предупредили: это разгонит РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:00:00+03:00
2024-12-20T08:03:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
китай
канада
дональд трамп
министерство финансов сша
jetro
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Торговые пошлины для всех ключевых партнеров — таковы планы Дональда Трампа. В списке — и ЕС, и Китай, и Канада, и Мексика. В Минфине предупредили: это разгонит инфляцию и нанесет ущерб американской экономике. К худшему уже приготовились в целом ряде отраслей. Кому избранный президент США намерен "удружить" — в материале РИА Новости.Опасные планыВ ходе предвыборной гонки Трамп обещал Европе пошлины в размере десяти-двадцати процентов. Китаю — минимум десять, на отдельные категории товаров — 40. Канаде и Мексике — 25. И теперь, после победы, от своих замыслов не отказывается."Такая стратегия может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией, и ударит по экономическому росту", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.Особенно уязвимы сельскохозяйственный сектор и горнорудная промышленность. Эксперты Института изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO) ожидают там сокращение производства на 1,5 процента. Об этом говорится в их недавнем докладе.Новый этап торговой войны наиболее губителен для высокотехнологичных отраслей — электроники и автомобилестроения, поскольку они зависят от импорта компонентов и сырья, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Автопром и машиностроениеМногие товары из Китая заменить американскими аналогами сложно. Согласно данным JETRO, производители аккумуляторов для электромобилей на 78 процентов зависят от импорта из КНР, прежде всего — графита."На этот материал приходится около десяти процентов себестоимости батареи. Повышение пошлин резко увеличит общие затраты, по крайней мере до тех пор, пока не наладят альтернативные поставки. В США изготовление аккумуляторов и так обходится как минимум на 20 процентов дороже, чем в Китае", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Понятно, что вырастут цены на электромобили. А Трамп уже угрожает отменить субсидии на них.На китайские электрокары пошлины повысили в мае 2023-го. Это сказалось на глобальных цепочках поставок комплектующих. В Пекине ответили симметрично, и такие автогиганты, как Tesla и Ford, столкнулись с негативными последствиями, добавляет Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Сельское хозяйствоКитай — крупнейший покупатель американских пшеницы, кукурузы, масличных культур, сои. Экспорт в 2023-м — на 34 миллиарда долларов.После того как Трамп в свой первый срок обложил налогами многие китайские товары, Пекин сделал то же самое с сельхозпродукцией из США, в том числе соей.В итоге поставки упали на 79 процентов. Китай стал закупать сою, кукурузу и даже сорго у Бразилии, открыл свой рынок для кукурузы и пшеницы из Аргентины.Американские фермеры потеряли из-за той торговой войны 11 миллиардов.Агропромышленный комплекс рискует пострадать и в этот раз. Другие страны, как и Китай, примут ответные меры. Экспорт сократится, фермеры лишатся доходов, в сельских районах усилится безработица.По отраслевым оценкам, это обойдется только производителям сои в 3,6-5 миллиардов долларов в год.Электроника и оружиеТяжелые времена ждут и сегмент электроники. С декабря Пекин в качестве ответной меры полностью запретил экспорт в США галлия, германия, сурьмы и некоторых сверхтвердых материалов, необходимых в производстве микроэлектроники, чипов, полупроводников, аккумуляторов, приборов ночного видения, а также ракет, ядерного оружия, боеприпасов."Американские компании вроде Apple, Intel сильно зависят от китайских заводов и комплектующих. Повышение пошлин до 40-60 процентов практически парализует их технологические цепочки и резко увеличит стоимость конечной продукции", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Рост цен на топливоВ Канаде пригрозили прекратить поставки энергоносителей в США, если Трамп введет 25-процентные пошлины. Как подчеркнул глава провинции Онтарио Даг Форд, есть решимость применить все возможные меры, в том числе отключение американцев от электроснабжения.Канада экспортирует в США около 60 процентов своей нефти и 85 процентов электроэнергии. Оттава, Мехико и Вашингтон связаны трехсторонним договором о зоне свободной торговли."Резко подорожает бензин. Сильнее всего пострадает нефтеперерабатывающая отрасль, в частности, Среднего Запада — штаты Огайо, Мичиган и Висконсин. Там канадской нефти — 46 процентов", — указывает Евгений Шатов.Сейчас она на 12 долларов дешевле, чем эталонный американский сорт. Если Трамп перекроет этот канал, придется искать другие источники сырья, а это трудно, добавляет аналитик.Долгосрочные последствияТорговая война ослабит ключевые отрасли экономики и целый ряд смежных секторов. Обходные схемы тоже обойдутся недешево."Повысятся цены на любой импорт из-за усложнения логистики и ограниченного предложения. Подорожают собственные товары, в которых есть иностранное сырье или комплектующие", — подчеркивает Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера "Альфа-Форекс".Как прогнозируют в JETRO, в итоге ВВП США сократится к 2027-му минимум на 1,1 процента. По мнению наблюдателей, все указывает на долгосрочные негативные структурные изменения в экономике.
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экономика, цены на нефть, сша, китай, канада, дональд трамп, министерство финансов сша, jetro, tesla motors
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Канада, Дональд Трамп, Министерство финансов США, JETRO, Tesla motors
"Отберет последнее": Минфин США объявил Трампа "вредителем"

Трамп готовится к новому этапу торговых войн с Китаем и Европой

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Торговые пошлины для всех ключевых партнеров — таковы планы Дональда Трампа. В списке — и ЕС, и Китай, и Канада, и Мексика. В Минфине предупредили: это разгонит инфляцию и нанесет ущерб американской экономике. К худшему уже приготовились в целом ряде отраслей. Кому избранный президент США намерен "удружить" — в материале РИА Новости.

Опасные планы

В ходе предвыборной гонки Трамп обещал Европе пошлины в размере десяти-двадцати процентов. Китаю — минимум десять, на отдельные категории товаров — 40. Канаде и Мексике — 25. И теперь, после победы, от своих замыслов не отказывается.
"Такая стратегия может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией, и ударит по экономическому росту", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.
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Особенно уязвимы сельскохозяйственный сектор и горнорудная промышленность. Эксперты Института изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO) ожидают там сокращение производства на 1,5 процента. Об этом говорится в их недавнем докладе.
Новый этап торговой войны наиболее губителен для высокотехнологичных отраслей — электроники и автомобилестроения, поскольку они зависят от импорта компонентов и сырья, отмечает Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Автопром и машиностроение

Многие товары из Китая заменить американскими аналогами сложно. Согласно данным JETRO, производители аккумуляторов для электромобилей на 78 процентов зависят от импорта из КНР, прежде всего — графита.
"На этот материал приходится около десяти процентов себестоимости батареи. Повышение пошлин резко увеличит общие затраты, по крайней мере до тех пор, пока не наладят альтернативные поставки. В США изготовление аккумуляторов и так обходится как минимум на 20 процентов дороже, чем в Китае", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
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Понятно, что вырастут цены на электромобили. А Трамп уже угрожает отменить субсидии на них.
На китайские электрокары пошлины повысили в мае 2023-го. Это сказалось на глобальных цепочках поставок комплектующих. В Пекине ответили симметрично, и такие автогиганты, как Tesla и Ford, столкнулись с негативными последствиями, добавляет Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО

Сельское хозяйство

Китай — крупнейший покупатель американских пшеницы, кукурузы, масличных культур, сои. Экспорт в 2023-м — на 34 миллиарда долларов.
После того как Трамп в свой первый срок обложил налогами многие китайские товары, Пекин сделал то же самое с сельхозпродукцией из США, в том числе соей.
В итоге поставки упали на 79 процентов. Китай стал закупать сою, кукурузу и даже сорго у Бразилии, открыл свой рынок для кукурузы и пшеницы из Аргентины.
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Американские фермеры потеряли из-за той торговой войны 11 миллиардов.
Агропромышленный комплекс рискует пострадать и в этот раз. Другие страны, как и Китай, примут ответные меры. Экспорт сократится, фермеры лишатся доходов, в сельских районах усилится безработица.
По отраслевым оценкам, это обойдется только производителям сои в 3,6-5 миллиардов долларов в год.

Электроника и оружие

Тяжелые времена ждут и сегмент электроники. С декабря Пекин в качестве ответной меры полностью запретил экспорт в США галлия, германия, сурьмы и некоторых сверхтвердых материалов, необходимых в производстве микроэлектроники, чипов, полупроводников, аккумуляторов, приборов ночного видения, а также ракет, ядерного оружия, боеприпасов.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание завода по производству многослойных материнских плат группы компаний ICL в Казани
Здание завода по производству многослойных материнских плат группы компаний ICL в Казани - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Здание завода по производству многослойных материнских плат группы компаний ICL в Казани
"Американские компании вроде Apple, Intel сильно зависят от китайских заводов и комплектующих. Повышение пошлин до 40-60 процентов практически парализует их технологические цепочки и резко увеличит стоимость конечной продукции", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

Рост цен на топливо

В Канаде пригрозили прекратить поставки энергоносителей в США, если Трамп введет 25-процентные пошлины. Как подчеркнул глава провинции Онтарио Даг Форд, есть решимость применить все возможные меры, в том числе отключение американцев от электроснабжения.
Канада экспортирует в США около 60 процентов своей нефти и 85 процентов электроэнергии. Оттава, Мехико и Вашингтон связаны трехсторонним договором о зоне свободной торговли.
© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Добыча нефти
"Резко подорожает бензин. Сильнее всего пострадает нефтеперерабатывающая отрасль, в частности, Среднего Запада — штаты Огайо, Мичиган и Висконсин. Там канадской нефти — 46 процентов", — указывает Евгений Шатов.
Сейчас она на 12 долларов дешевле, чем эталонный американский сорт. Если Трамп перекроет этот канал, придется искать другие источники сырья, а это трудно, добавляет аналитик.

Долгосрочные последствия

Торговая война ослабит ключевые отрасли экономики и целый ряд смежных секторов. Обходные схемы тоже обойдутся недешево.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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"Повысятся цены на любой импорт из-за усложнения логистики и ограниченного предложения. Подорожают собственные товары, в которых есть иностранное сырье или комплектующие", — подчеркивает Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера "Альфа-Форекс".
Как прогнозируют в JETRO, в итоге ВВП США сократится к 2027-му минимум на 1,1 процента. По мнению наблюдателей, все указывает на долгосрочные негативные структурные изменения в экономике.
© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
Нью-Йоркская фондовая биржа
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАКитайКанадаДональд ТрампМинистерство финансов СШАJETROTesla motors
 
 
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