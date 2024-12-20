Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ekaterinburg-1990355005.html
В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин
В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин - РИА Новости, 20.12.2024
В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, ранее употреблявших рыбные консервы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:47:00+03:00
2024-12-20T11:47:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
урал
валерий горелых
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пятерочка (сеть магазинов)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:250:3055:1968_1920x0_80_0_0_4c98676511f4a810bce434ce43960c3d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, ранее употреблявших рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В среду областное управление Роспотребнадзора заявило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов. Уточнялось, что шпроты в масле торговой марки "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом "За Родину". Женщины купили их мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Региональная прокуратура уточняла, что шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в столице Урала, а признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря. После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала "скорую" и была доставлена в медучреждение, ее родственница госпитализирована 16 декабря. По последним данным прокуратуры, пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии. "Из-за ЧП с заражением ботулизмом двух местных жительниц следственным подразделением отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", – сказал агентству Горелых. Он отметил, что сотрудники МВД проводят оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к реализации и изготовлению данной продукции. Также полиция ищет и других горожан, купивших шпроты на мини-рынке в районе Сортировка, где и покупали продукцию отравившиеся женщины. Как рассказывали РИА Новости в компании Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", продажи шпрот торговой марки "За Родину" приостановлены во всех магазинах России, а поставки заблокированы до подведения итогов проверки. Из-за отравлений приостановили продажу шпрот "За Родину" и российские маркетплейсы. По факту случившегося управление СК по региону начало проверку по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20241218/ekaterinburg-1990007773.html
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953406248.html
екатеринбург
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91e7c9255a6329bbfc12613ba75d77ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятерочка (сеть магазинов), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Валерий Горелых, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пятерочка (сеть магазинов), Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин

Полиция возбудила дело после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, ранее употреблявших рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В среду областное управление Роспотребнадзора заявило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов. Уточнялось, что шпроты в масле торговой марки "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом "За Родину". Женщины купили их мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации
18 декабря, 21:37
Региональная прокуратура уточняла, что шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в столице Урала, а признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря. После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала "скорую" и была доставлена в медучреждение, ее родственница госпитализирована 16 декабря. По последним данным прокуратуры, пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии.
"Из-за ЧП с заражением ботулизмом двух местных жительниц следственным подразделением отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", – сказал агентству Горелых.
Он отметил, что сотрудники МВД проводят оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к реализации и изготовлению данной продукции. Также полиция ищет и других горожан, купивших шпроты на мини-рынке в районе Сортировка, где и покупали продукцию отравившиеся женщины.
Как рассказывали РИА Новости в компании Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", продажи шпрот торговой марки "За Родину" приостановлены во всех магазинах России, а поставки заблокированы до подведения итогов проверки. Из-за отравлений приостановили продажу шпрот "За Родину" и российские маркетплейсы.
По факту случившегося управление СК по региону начало проверку по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Круассан с консервированным тунцом - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Роскачество начало проверку консервированного тунца на ботулизм
17 июня, 13:37
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУралВалерий ГорелыхФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пятерочка (сеть магазинов)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала