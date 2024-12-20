https://ria.ru/20241220/ekaterinburg-1990355005.html

В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин

В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин - РИА Новости, 20.12.2024

В Екатеринбурге завели дело после заражения ботулизмом двух женщин

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, ранее употреблявших рыбные консервы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:47:00+03:00

2024-12-20T11:47:00+03:00

2024-12-20T11:47:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

урал

валерий горелых

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пятерочка (сеть магазинов)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после заражения ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, ранее употреблявших рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В среду областное управление Роспотребнадзора заявило, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов. Уточнялось, что шпроты в масле торговой марки "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом "За Родину". Женщины купили их мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Региональная прокуратура уточняла, что шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в столице Урала, а признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря. После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала "скорую" и была доставлена в медучреждение, ее родственница госпитализирована 16 декабря. По последним данным прокуратуры, пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии. "Из-за ЧП с заражением ботулизмом двух местных жительниц следственным подразделением отдела полиции №10 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", – сказал агентству Горелых. Он отметил, что сотрудники МВД проводят оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к реализации и изготовлению данной продукции. Также полиция ищет и других горожан, купивших шпроты на мини-рынке в районе Сортировка, где и покупали продукцию отравившиеся женщины. Как рассказывали РИА Новости в компании Х5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", продажи шпрот торговой марки "За Родину" приостановлены во всех магазинах России, а поставки заблокированы до подведения итогов проверки. Из-за отравлений приостановили продажу шпрот "За Родину" и российские маркетплейсы. По факту случившегося управление СК по региону начало проверку по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20241218/ekaterinburg-1990007773.html

https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953406248.html

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происшествия, екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятерочка (сеть магазинов), следственный комитет россии (ск рф)