https://ria.ru/20241220/dohody-1990493709.html

Доходы Сургутского района Югры в 2025 г составят более 22 млрд рублей

Доходы Сургутского района Югры в 2025 г составят более 22 млрд рублей - РИА Новости, 20.12.2024

Доходы Сургутского района Югры в 2025 г составят более 22 млрд рублей

Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году запланированы на уровне более 22 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:09:00+03:00

2024-12-20T18:09:00+03:00

2024-12-20T18:09:00+03:00

экономика

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году запланированы на уровне более 22 миллиардов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Бюджет Сургутского района на 2025 год и плановый период до 2027 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета. "Доходная часть в 2025 году составит 22,1 млрд рублей, расходная – 23,1 млрд рублей, дефицит – 932 млн рублей. Его покрытие ожидается поступлениями от продажи акций и остатками на счете на 1 января финансового года", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам замглавы района Максима Нигматуллина, данный бюджет является рекордным, большая часть поступлений обеспечивается ассигнованиями за счет вышестоящих бюджетов. Так, отметил он, на резкое увеличение размера бюджета повлияла адресная программа по переселению из аварийного жилья. Согласно проекту бюджета, основным доходным источником стали так называемые безвозмездные поступления – различные дотации, субсидии и субвенции. Они ожидаются на уровне 13,5 миллиарда рублей, в большей степени – из окружного бюджета. На высоком уровне остаются налоговые доходы, в 2025 году они ожидаются свыше 7,1 миллиарда рублей. В 2025 году по отношению к 2024 году основное увеличение таких поступлений произойдет за счет роста фонда оплаты труда на доминирующих предприятиях района и содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Ожидается также рост поступлений от неналоговых доходов – с почти 878 миллионов рублей до 912 миллионов. Он связан с доходами от использования муниципального имущества и платами за негативное воздействие на окружающую среду.

https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html

https://ria.ru/20241206/reyting-1987814634.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, сургутский район