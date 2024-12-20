https://ria.ru/20241220/brechalov-1990505707.html

Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"

Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024

Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках заседания Госсовета РФ в Москве принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает его... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:31:00+03:00

2024-12-20T18:31:00+03:00

2024-12-20T18:31:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

москва

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УФА, 20 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках заседания Госсовета РФ в Москве принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает его пресс-служба. По данным пресс-службы, глава региона снял с новогодней ёлки три шара с пожеланиями. Один из них от 16-летней жительницы Удмуртии Марии, которая мечтает об электронной книге. Второй – от 17-летней жительницы республики Эвелины, мечтающей о баскетбольном мяче. Третий шар – от семьи из Луганской Народной Республики, которая хочет получить в качестве подарков каркасный батут и велосипед. "Ежегодно участвую в благотворительной акции с большим удовольствием. Приятно исполнять заветные мечты ребят. На следующей неделе у нас пройдет региональная "Ёлка желаний". Проект уже стартовал в муниципалитетах республики. Сегодняшние желания приняты, обязательно исполню", - приводятся слова Бречалова. Каждый год с 2018 года акция помогает исполнить мечты порядка 500 одаренных ребят, детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, детей из семей военнослужащих. При поддержке партии "Единая Россия" и "Движения первых" она проводится во всех городах и районах Удмуртии. Ежегодно проект поддерживает президент страны Владимир Путин, добавили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр бречалов, москва