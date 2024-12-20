Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
Бречалов принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" в Москве
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиАлександр Бречалов принял участие в общероссийской акции "Елка желаний"
Александр Бречалов принял участие в общероссийской акции "Елка желаний". Архивное фото
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УФА, 20 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках заседания Госсовета РФ в Москве принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает его пресс-служба.
По данным пресс-службы, глава региона снял с новогодней ёлки три шара с пожеланиями. Один из них от 16-летней жительницы Удмуртии Марии, которая мечтает об электронной книге. Второй – от 17-летней жительницы республики Эвелины, мечтающей о баскетбольном мяче. Третий шар – от семьи из Луганской Народной Республики, которая хочет получить в качестве подарков каркасный батут и велосипед.
"Ежегодно участвую в благотворительной акции с большим удовольствием. Приятно исполнять заветные мечты ребят. На следующей неделе у нас пройдет региональная "Ёлка желаний". Проект уже стартовал в муниципалитетах республики. Сегодняшние желания приняты, обязательно исполню", - приводятся слова Бречалова.
Каждый год с 2018 года акция помогает исполнить мечты порядка 500 одаренных ребят, детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, детей из семей военнослужащих. При поддержке партии "Единая Россия" и "Движения первых" она проводится во всех городах и районах Удмуртии. Ежегодно проект поддерживает президент страны Владимир Путин, добавили в пресс-службе.