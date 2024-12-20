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Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
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Удмуртская Республика
 
18:31 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/brechalov-1990505707.html
Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках заседания Госсовета РФ в Москве принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает его... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:31:00+03:00
2024-12-20T18:31:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
москва
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УФА, 20 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках заседания Госсовета РФ в Москве принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает его пресс-служба. По данным пресс-службы, глава региона снял с новогодней ёлки три шара с пожеланиями. Один из них от 16-летней жительницы Удмуртии Марии, которая мечтает об электронной книге. Второй – от 17-летней жительницы республики Эвелины, мечтающей о баскетбольном мяче. Третий шар – от семьи из Луганской Народной Республики, которая хочет получить в качестве подарков каркасный батут и велосипед. "Ежегодно участвую в благотворительной акции с большим удовольствием. Приятно исполнять заветные мечты ребят. На следующей неделе у нас пройдет региональная "Ёлка желаний". Проект уже стартовал в муниципалитетах республики. Сегодняшние желания приняты, обязательно исполню", - приводятся слова Бречалова. Каждый год с 2018 года акция помогает исполнить мечты порядка 500 одаренных ребят, детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, детей из семей военнослужащих. При поддержке партии "Единая Россия" и "Движения первых" она проводится во всех городах и районах Удмуртии. Ежегодно проект поддерживает президент страны Владимир Путин, добавили в пресс-службе.
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александр бречалов, москва
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Москва
Глава Удмуртии принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"

Бречалов принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" в Москве

© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиАлександр Бречалов принял участие в общероссийской акции "Елка желаний"
Александр Бречалов принял участие в общероссийской акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
Александр Бречалов принял участие в общероссийской акции "Елка желаний". Архивное фото
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УФА, 20 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках заседания Госсовета РФ в Москве принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает его пресс-служба.
По данным пресс-службы, глава региона снял с новогодней ёлки три шара с пожеланиями. Один из них от 16-летней жительницы Удмуртии Марии, которая мечтает об электронной книге. Второй – от 17-летней жительницы республики Эвелины, мечтающей о баскетбольном мяче. Третий шар – от семьи из Луганской Народной Республики, которая хочет получить в качестве подарков каркасный батут и велосипед.
"Ежегодно участвую в благотворительной акции с большим удовольствием. Приятно исполнять заветные мечты ребят. На следующей неделе у нас пройдет региональная "Ёлка желаний". Проект уже стартовал в муниципалитетах республики. Сегодняшние желания приняты, обязательно исполню", - приводятся слова Бречалова.
Каждый год с 2018 года акция помогает исполнить мечты порядка 500 одаренных ребят, детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, детей из семей военнослужащих. При поддержке партии "Единая Россия" и "Движения первых" она проводится во всех городах и районах Удмуртии. Ежегодно проект поддерживает президент страны Владимир Путин, добавили в пресс-службе.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловМосква
 
 
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