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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:02:00+03:00
2024-12-20T21:02:00+03:00
2024-12-20T21:08:00+03:00
брянская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу глава региона сообщал об уничтожении трех БПЛА над Брянской областью."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: над Брянской областью сбили еще один украинский БПЛА