https://ria.ru/20241220/bogomaz-1990535490.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:02:00+03:00

2024-12-20T21:02:00+03:00

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брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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александр богомаз

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу глава региона сообщал об уничтожении трех БПЛА над Брянской областью."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241220/bryansk-1990519380.html

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, безопасность