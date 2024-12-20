https://ria.ru/20241220/birzha-1990351782.html

Полномочия Жидкова на посту главы Мосбиржи продлены до 2027 года

Полномочия Жидкова на посту главы Мосбиржи продлены до 2027 года - РИА Новости, 20.12.2024

Полномочия Жидкова на посту главы Мосбиржи продлены до 2027 года

Наблюдательный совет Московской биржи продлил полномочий Виктора Жидкова в должности председателя правления биржи до 2027 года, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:36:00+03:00

2024-12-20T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет Московской биржи продлил полномочий Виктора Жидкова в должности председателя правления биржи до 2027 года, говорится в сообщении компании. "Содержание решений, принятых советом директоров... избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить председателем правления) ПАО Московская Биржа на срок с 01.04.2025 по 31.03.2027 (включительно)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/mosbirzha-1984657014.html

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экономика, московская биржа, россия