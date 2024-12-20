Рейтинг@Mail.ru
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 20.12.2024 (обновлено: 20:51 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/bezhentsy-1990533484.html
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова - РИА Новости, 20.12.2024
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова
Владимир Зеленский сразу же направит вернувшихся из Финляндии украинских беженцев на фронт, если в Хельсинки примут решение об их депортации, заявила... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:50:00+03:00
2024-12-20T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
хельсинки
украина
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский сразу же направит вернувшихся из Финляндии украинских беженцев на фронт, если в Хельсинки примут решение об их депортации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.В пятницу агентство STT передавало, что власти Финляндии могут принять решение о депортации украинских беженцев на родину, поскольку на Украине есть не затронутые конфликтом регионы, куда они могут вернуться. "В Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы", - написала Захарова.Решение о выдворении принимает миграционная служба, но его исполнение лежит на полиции и погранохране. С 2022 года полиция не выдворяла украинских беженцев. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение сейчас пересматривается.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301545.html
финляндия
хельсинки
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, хельсинки, украина, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Хельсинки, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова

Захарова: Зеленский направит депортированных из Финляндии украинцев на фронт

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский сразу же направит вернувшихся из Финляндии украинских беженцев на фронт, если в Хельсинки примут решение об их депортации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В пятницу агентство STT передавало, что власти Финляндии могут принять решение о депортации украинских беженцев на родину, поскольку на Украине есть не затронутые конфликтом регионы, куда они могут вернуться.
«
Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы", - написала Захарова.
Решение о выдворении принимает миграционная служба, но его исполнение лежит на полиции и погранохране. С 2022 года полиция не выдворяла украинских беженцев. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение сейчас пересматривается.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Пьяные украинские военные стреляли друг в друга, рассказал беженец
Вчера, 04:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФинляндияХельсинкиУкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала