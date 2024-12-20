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Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова - РИА Новости, 20.12.2024
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова
Владимир Зеленский сразу же направит вернувшихся из Финляндии украинских беженцев на фронт, если в Хельсинки примут решение об их депортации, заявила... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:50:00+03:00
2024-12-20T20:50:00+03:00
2024-12-20T20:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский сразу же направит вернувшихся из Финляндии украинских беженцев на фронт, если в Хельсинки примут решение об их депортации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.В пятницу агентство STT передавало, что власти Финляндии могут принять решение о депортации украинских беженцев на родину, поскольку на Украине есть не затронутые конфликтом регионы, куда они могут вернуться. "В Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы", - написала Захарова.Решение о выдворении принимает миграционная служба, но его исполнение лежит на полиции и погранохране. С 2022 года полиция не выдворяла украинских беженцев. По словам инспектора полиции Янне Лепсу, запрет на выдворение сейчас пересматривается.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301545.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Хельсинки, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский направит украинских беженцев на фронт, заявила Захарова
Захарова: Зеленский направит депортированных из Финляндии украинцев на фронт