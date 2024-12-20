https://ria.ru/20241220/bezhentsy-1990304916.html

Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки

Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки - РИА Новости, 20.12.2024

Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки

Украинские силы отказывали в медпомощи жителям Анновки в случае ранения, рассказал РИА Новости беженка из села Весёлый Гай Светлана. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:23:00+03:00

2024-12-20T06:23:00+03:00

2024-12-20T06:23:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские силы отказывали в медпомощи жителям Анновки в случае ранения, рассказал РИА Новости беженка из села Весёлый Гай Светлана. "Человека, которого ранили, некому было же вывозить. Он через 3 часа истёк кровью и умер. Тоже в Анновке. Много кого побило. Никого уже не вывозили. Сказали, сами себя держите, прячьтесь. Сами остались и сами смотрите за собой. Уже всё. Никто за вами смотреть не будет. Обречённые. Да, уже мы обречённые на смерть были", - рассказала Светлана. По словам беженки, украинские власти понимали, что мирные жители, оставшиеся в прифронтовых селах, ждут Россию, поэтому их не обеспечивали медицинской помощью.

https://ria.ru/20240911/sudzha-1971981671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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