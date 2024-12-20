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Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки - РИА Новости, 20.12.2024
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Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки
Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки - РИА Новости, 20.12.2024
Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки
Украинские силы отказывали в медпомощи жителям Анновки в случае ранения, рассказал РИА Новости беженка из села Весёлый Гай Светлана. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:23:00+03:00
2024-12-20T06:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские силы отказывали в медпомощи жителям Анновки в случае ранения, рассказал РИА Новости беженка из села Весёлый Гай Светлана. "Человека, которого ранили, некому было же вывозить. Он через 3 часа истёк кровью и умер. Тоже в Анновке. Много кого побило. Никого уже не вывозили. Сказали, сами себя держите, прячьтесь. Сами остались и сами смотрите за собой. Уже всё. Никто за вами смотреть не будет. Обречённые. Да, уже мы обречённые на смерть были", - рассказала Светлана. По словам беженки, украинские власти понимали, что мирные жители, оставшиеся в прифронтовых селах, ждут Россию, поэтому их не обеспечивали медицинской помощью.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Беженка рассказала об отказе ВСУ в медпомощи жителям Анновки

Беженка из Анновки: ВСУ отказывали жителям в медпомощи в случае ранения

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские силы отказывали в медпомощи жителям Анновки в случае ранения, рассказал РИА Новости беженка из села Весёлый Гай Светлана.
"Человека, которого ранили, некому было же вывозить. Он через 3 часа истёк кровью и умер. Тоже в Анновке. Много кого побило. Никого уже не вывозили. Сказали, сами себя держите, прячьтесь. Сами остались и сами смотрите за собой. Уже всё. Никто за вами смотреть не будет. Обречённые. Да, уже мы обречённые на смерть были", - рассказала Светлана.
По словам беженки, украинские власти понимали, что мирные жители, оставшиеся в прифронтовых селах, ждут Россию, поэтому их не обеспечивали медицинской помощью.
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