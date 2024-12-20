https://ria.ru/20241220/bespilotniki-1990305992.html
ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области
ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области
Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:51:00+03:00
2024-12-20T06:51:00+03:00
2024-12-20T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал глава региона.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241219/bpla-1990055594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области
Богомаз: в Брянской области уничтожили два беспилотника самолетного типа