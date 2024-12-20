Окружение Байдена обеспечивало ему особые условия работы, пишет WSJ
WSJ: окружение Байдена четыре года контролировало его действия и общение
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Окружение уходящего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года, сообщает газета Wall Street Journal.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на результатах бесед с почти 50 людьми, знакомых с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками.
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Как отмечается в публикации, взаимодействие между Байденом и многими членами его администрации происходило редко и зачастую по жесткому сценарию. Помощники президента выпустил директиву для желающих пообщаться один на один: беседы должны быть краткими и целенаправленными. По словам бывшего старшего помощника, по крайней мере один из членов администрации перестал требовать телефонных разговоров с президентом, поскольку стало ясно, что такие просьбы не будут приветствоваться. "Некоторым законодательным лидерам было трудно добиться внимания президента в ключевые моменты, в том числе перед катастрофическим выводом войск из Афганистана", - пишет издание.
По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий.
В феврале результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, показывали, что почти две трети граждан США считают, что умственные способности Байдена демонстрируют снижение. New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом оно становится более тревожным.
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