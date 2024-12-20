https://ria.ru/20241220/bajden-1990304562.html

Окружение Байдена обеспечивало ему особые условия работы, пишет WSJ

Окружение Байдена обеспечивало ему особые условия работы, пишет WSJ - РИА Новости, 20.12.2024

Окружение Байдена обеспечивало ему особые условия работы, пишет WSJ

Окружение уходящего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:14:00+03:00

2024-12-20T06:14:00+03:00

2024-12-20T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Окружение уходящего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года, сообщает газета Wall Street Journal. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на результатах бесед с почти 50 людьми, знакомых с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками. Как отмечается в публикации, взаимодействие между Байденом и многими членами его администрации происходило редко и зачастую по жесткому сценарию. Помощники президента выпустил директиву для желающих пообщаться один на один: беседы должны быть краткими и целенаправленными. По словам бывшего старшего помощника, по крайней мере один из членов администрации перестал требовать телефонных разговоров с президентом, поскольку стало ясно, что такие просьбы не будут приветствоваться. "Некоторым законодательным лидерам было трудно добиться внимания президента в ключевые моменты, в том числе перед катастрофическим выводом войск из Афганистана", - пишет издание. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. В феврале результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, показывали, что почти две трети граждан США считают, что умственные способности Байдена демонстрируют снижение. New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена 3 июля писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом оно становится более тревожным.

https://ria.ru/20241217/musk-1989782957.html

https://ria.ru/20241210/bayden-1988507465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп