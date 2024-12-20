https://ria.ru/20241220/anurin-1990472475.html

Урбанист Анурин: территории Москвы используются эффективно

Урбанист Анурин: территории Москвы используются эффективно - РИА Новости, 20.12.2024

Урбанист Анурин: территории Москвы используются эффективно

Строительство квартала реновации на месте московской промзоны "Котляково" станет одним из примером эффективного использования городского пространства, рассказал РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:39:00+03:00

2024-12-20T17:39:00+03:00

2024-12-20T17:39:00+03:00

москва

жилье

южное тушино

сергей собянин

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Строительство квартала реновации на месте московской промзоны "Котляково" станет одним из примером эффективного использования городского пространства, рассказал архитектор Петр Анурин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны "Котляково" на юге города. На территории площадью около 10 гектаров между Деловой улицей и путями Павелецкого направления Московской железной дороги предусмотрен квартал реновации вместе с объектами социнфраструктуры. Общая площадь застройки превысит 210 тысяч квадратных метров."Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры, а также созданию новых рабочих мест. Еще одной важной целью для нас было сохранить обилие зелени и пешеходных маршрутов. Отрадно видеть, что при реновации этого района такие же принципы применяются и сегодня. Городская территория должна использоваться эффективно", - отметил Анурин.Он пояснил, что участки с устаревшими производствами и коммунально-бытовыми объектами образуют депрессивные зоны на карте города, которые нужно планомерно преобразовывать в благоприятную среду. Одно из таких решений - строительство жилья, обеспеченного инфраструктурой.При этом ранее заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал, что в рамках программы комплексного развития территорий в районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино реорганизуют 8 гектаров земли. Тем самым между Строительным и Походным проездами появится квартал реновации со всей необходимой инфраструктурой.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20241220/moskva-1990464915.html

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москва

южное тушино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жилье, южное тушино, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы