https://ria.ru/20241220/alfastrakhovanie-oms-1989696801.html

"АльфаСтрахование-ОМС": беременные выбирают индивидуальное сопровождение

"АльфаСтрахование-ОМС": беременные выбирают индивидуальное сопровождение - РИА Новости, 20.12.2024

"АльфаСтрахование-ОМС": беременные выбирают индивидуальное сопровождение

Сервис индивидуального сопровождения по полису ОМС для будущих мам и молодых мам с детьми от "АльфаСтрахование — ОМС" становится все более востребованным, за... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:30:00+03:00

2024-12-20T08:30:00+03:00

2024-12-20T08:30:00+03:00

общество

тюмень

омск

альфастрахование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989708906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7a71d4ccb5b3e1a7a1295feffcf90344.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сервис индивидуального сопровождения по полису ОМС для будущих мам и молодых мам с детьми от "АльфаСтрахование — ОМС" становится все более востребованным, за последние полгода им воспользовались 11,2 тысячи женщин – это на 34% больше, чем за предыдущее полугодие, сообщает пресс-служба компании."Девять из 10 наших клиенток, ожидающих рождения ребенка, рекомендуют своим знакомым наш заботливый сервис. Это те женщины, кто уже оценил преимущества индивидуального сопровождения от страховой медицинской организации. Об этом говорят цифры: за последние шесть месяцев сервисом воспользовались почти на 3 тысячи клиенток больше, чем за предшествующий период. А всего с момента запуска сервиса страховые представители сопроводили более 36,2 тысячи будущих мам", — рассказала руководитель дирекции клиентского сервиса ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Ирина Захарова.В рамках бесплатного сопровождения по полису ОМС сотрудники страховой компании:Среди застрахованных в компании беременных женщин, которым требовалась помощь страховых представителей, 71% получили содействие в оказании медицинской помощи по ведению беременности, а 29% — по медицинской помощи, не связанной с беременностью. Это наблюдение при хронических заболеваниях, обследования у специалистов, дополнительные диагностические и лабораторные исследования.В частности, будущим мамам чаще всего нужна была помощь в получении следующих медицинских услуг по ОМС:Но и после родов молодые мамы обращаются к своему страховому представителю. Например, если им нужна помощь с записью к гинекологу для послеродового обследования и к другим специалистам, или если ребенок у женщины первый и она не знает, каким врачам необходимо показать малыша в первый год жизни. В этих случаях сотрудники страховой компании помогают и маме, и ребенку своевременно попасть на прием и на необходимое обследование, а также берут на контроль недоношенных детей и их наблюдение у врачей, в первую очередь у невролога.Женщины, которые уже получили помощь, охотно делятся отзывами и впечатлениями о сервисе."Я состою на онкоучете с лимфомой. Несмотря на серьезный диагноз, я забеременела. Беременность незапланированная, и мне срочно потребовалась консультация гематолога, чтобы решить, что делать: прерывать беременность из-за болезни или попытаться выносить ребенка, не допустив ухудшения моего состояния. В поликлинике по месту жительства получить направление к гематологу не удалось. Тогда я обратилась за помощью в свою страховую компанию по полису ОМС. Специалисты компании оперативно подключились, за что я им очень признательна: в моей ситуации терять время было бы опасно. Они связались с руководством больницы, и в итоге я быстро смогла попасть на консультацию к нужному врачу. Сейчас продолжаю наблюдаться", - рассказала Мария из Тюмени.Другая пациентка из Омска сообщила, что во время беременности лежала в стационаре, при выписке ей назначили обязательно проводить допплерометрию (мониторинг состояния кровотока в сосудах, обеспечивающих питание ребенка)."Я продолжила наблюдаться у своего акушера-гинеколога, при этом срок был уже большой — 30 недель. Однако в моей женской консультации не было необходимого оборудования с датчиками, чтобы проводить процедуру мониторинга еженедельно. Тогда я решила обратиться в свою страховую компанию по ОМС за помощью. Специалисты компании совместно с женской консультацией стали искать решение и в конце концов добились, чтобы мне могли проводить мониторинг кровотока на базе стационара в роддоме по месту жительства. Так что последние недели беременности проходили под наблюдением специалистов. Не знаю, как бы я решила этот вопрос самостоятельно. Огромная благодарность страховым представителям компании за помощь!" - отметила Ольга.Для того чтобы будущая мама могла воспользоваться сервисом индивидуального сопровождения от ООО "АльфаСтрахование-ОМС", необходимо своевременно сообщить страховой свои контактные данные: мобильный телефон и электронную почту. Сделать это можно быстро и просто, без посещения офиса, на сайте компании.Реклама, ООО "Альфа-Страхованире ОМС", erid: F7NfYUJCUneP51Dsy9fP

тюмень

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тюмень, омск, альфастрахование