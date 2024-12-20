https://ria.ru/20241220/aktivy-1990425565.html
Украина начала получать первые средства из США за счет российских активов
Украина начала получать первые средства из США за счет российских активов - РИА Новости, 20.12.2024
Украина начала получать первые средства из США за счет российских активов
Украина начинает получать первые средства из США за счет замороженных российских активов, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:50:00+03:00
2024-12-20T14:50:00+03:00
2024-12-20T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украина начинает получать первые средства из США за счет замороженных российских активов, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале."Украина начинает получать первые средства США за счет замороженных российских активов. Всемирный банк предоставит 2 миллиарда долларов через механизм DPL (Development policy loan - ред.). Исполнительный совет банка накануне одобрил выделение средств. Сегодня соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало министерство финансов Украины", - написал Шмыгаль.По его данным, 1 миллиард долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка за счет взноса США в рамках инициативы G7. Еще 1,05 миллиарда долларов поступят в виде займа под гарантии от правительств Японии и Великобритании. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html
https://ria.ru/20241219/aktivy-1990254515.html
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экономика, россия, украина, сша, денис шмыгаль, сергей лавров, g7, всемирный банк, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Украина, США, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, G7, Всемирный банк, Евросоюз, В мире
Украина начала получать первые средства из США за счет российских активов
Шмыгаль: Украина начала получать первые средства из США за счет активов России