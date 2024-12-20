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В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах - РИА Новости, 20.12.2024
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09:54 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html
В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах
В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах - РИА Новости, 20.12.2024
В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах
Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис призвал в интервью агентству Bloomberg Евросоюз проработать вопрос о конфискации замороженных... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:54:00+03:00
2024-12-20T09:54:00+03:00
россия
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валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис призвал в интервью агентству Bloomberg Евросоюз проработать вопрос о конфискации замороженных на Западе российских активов. "Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты", - заявил он. Он отметил, что любой вариант должен быть "юридически обоснованным", чтобы выдержать потенциальное судебное рассмотрение, при этом преуменьшая риски для финансовой стабильности. "Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, тогда же был вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро ... Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались", - заявил он. В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, украина, европа, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Европа, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах

Еврокомиссар Домбровскис призвал ЕС изучить вопрос конфискации активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис призвал в интервью агентству Bloomberg Евросоюз проработать вопрос о конфискации замороженных на Западе российских активов.
"Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты", - заявил он.
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Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
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Он отметил, что любой вариант должен быть "юридически обоснованным", чтобы выдержать потенциальное судебное рассмотрение, при этом преуменьшая риски для финансовой стабильности.
«
"Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, тогда же был вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро ... Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались", - заявил он.
В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Минфине предупредили о последствиях займа Украине под активы России
25 октября, 18:02
 
РоссияУкраинаЕвропаВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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