В ЕС сделали дерзкое заявление о замороженных российских активах
Еврокомиссар Домбровскис призвал ЕС изучить вопрос конфискации активов России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис призвал в интервью агентству Bloomberg Евросоюз проработать вопрос о конфискации замороженных на Западе российских активов.
"Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты", - заявил он.
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Он отметил, что любой вариант должен быть "юридически обоснованным", чтобы выдержать потенциальное судебное рассмотрение, при этом преуменьшая риски для финансовой стабильности.
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"Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, тогда же был вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро ... Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались", - заявил он.
В конце ноября вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной на первую часть согласованного ранее странами G7 50-миллиардного макрофинансового кредита на сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.