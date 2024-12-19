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Президент Грузии не хочет быть политиком в изгнании как Тихановская - РИА Новости, 19.12.2024
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19:05 19.12.2024 (обновлено: 19:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/zurabishvili-1990255334.html
Президент Грузии не хочет быть политиком в изгнании как Тихановская
Президент Грузии не хочет быть политиком в изгнании как Тихановская - РИА Новости, 19.12.2024
Президент Грузии не хочет быть политиком в изгнании как Тихановская
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, заявила в интервью TVP World в ходе визита в Страсбург, что не хочет... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:05:00+03:00
2024-12-19T19:06:00+03:00
в мире
грузия
венесуэла
страсбург
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
светлана тихановская
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 19 дек - РИА Новости. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, заявила в интервью TVP World в ходе визита в Страсбург, что не хочет быть политиком в изгнании как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. "Я не покину Грузию, вопросов о том, чтобы покинуть Грузию, не существует. Я там, и отмечаю, что не хочу видеть предложения стать Тихановской или президентом Венесуэлы (беглый экс-кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес - ред.), которого признали, как только он покинул страну… Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим народом", - заявила Зурабишвили.Зурабишвили назвала реакцию Евросоюза в связи с происходящими в Грузии событиями "адекватной" и выразила надежду, что ЕС не будет признавать избранного парламентом на пост президента Михаила Кавелашвили. В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241210/gruziya-1988360956.html
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в мире, грузия, венесуэла, страсбург, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, светлана тихановская, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Венесуэла, Страсбург, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Светлана Тихановская, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
Президент Грузии не хочет быть политиком в изгнании как Тихановская

Зурабишвили заявила, что не хочет быть политиком в изгнании как Тихановская

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПрезиденты Грузии Саломе Зурабишвили
Президенты Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Президенты Грузии Саломе Зурабишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 19 дек - РИА Новости. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, заявила в интервью TVP World в ходе визита в Страсбург, что не хочет быть политиком в изгнании как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская.
"Я не покину Грузию, вопросов о том, чтобы покинуть Грузию, не существует. Я там, и отмечаю, что не хочу видеть предложения стать Тихановской или президентом Венесуэлы (беглый экс-кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес - ред.), которого признали, как только он покинул страну… Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим народом", - заявила Зурабишвили.
Фото, опубликованное Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд
10 декабря, 12:33
Зурабишвили назвала реакцию Евросоюза в связи с происходящими в Грузии событиями "адекватной" и выразила надежду, что ЕС не будет признавать избранного парламентом на пост президента Михаила Кавелашвили.
В здании парламента Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В ЕС обсуждают санкции против грузинских политиков
16 декабря, 10:27
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Зурабишвили сделала заявление после избрания президента Грузии
14 декабря, 21:27
 
В миреГрузияВенесуэлаСтрасбургСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиСветлана ТихановскаяЕвросоюзПротесты в Грузии — 2024
 
 
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