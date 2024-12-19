Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина
Тарабарин: бойцы ТОФ подписали копию знамени бригады для Путина между боями
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКопию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве
Копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из Приморья в перерывах между боями в Курской области подписали копию своего знамени для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года.
Путин в четверг в ходе прямой линии рассказал, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени с подписями, и показал ее в эфире. Российский лидер поблагодарил бойцов за подарок и отметил, что можно считать, что это знамя представляет все боевые знамена российских бойцов, которые сражаются за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения.
«
"Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и приморского отряда "Тигр", находящиеся в Курской области, как только выдавалась свободная минута, подписывали копию флага для президента страны Владимира Путина", - сказал депутат.
Он добавил, что копию знамени бойцы подписывали в октябре.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.