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Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина

Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина - РИА Новости, 19.12.2024

Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина

Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из Приморья в перерывах между боями в Курской области подписали копию своего РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:27:00+03:00

2024-12-19T15:27:00+03:00

2024-12-19T15:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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сбер

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из Приморья в перерывах между боями в Курской области подписали копию своего знамени для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года. Путин в четверг в ходе прямой линии рассказал, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени с подписями, и показал ее в эфире. Российский лидер поблагодарил бойцов за подарок и отметил, что можно считать, что это знамя представляет все боевые знамена российских бойцов, которые сражаются за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения. "Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и приморского отряда "Тигр", находящиеся в Курской области, как только выдавалась свободная минута, подписывали копию флага для президента страны Владимира Путина", - сказал депутат. Он добавил, что копию знамени бойцы подписывали в октябре. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о сувенирах, которые передают ему бойцы из зоны СВО После этого президент попросил вынести это знамя 155-й бригады морпехов, которое он взял с собой. Путин попросил кого-нибудь из зала помочь ему развернуть флаг, что и сделали двое присутствующих журналистов. Один из них - корреспондент РИА Новости Илья Ежов. 2024-12-19T15:27 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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