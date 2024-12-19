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Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина - РИА Новости, 19.12.2024
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Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина
Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина - РИА Новости, 19.12.2024
Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина
Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из Приморья в перерывах между боями в Курской области подписали копию своего РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:27:00+03:00
2024-12-19T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
владивосток
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
сбер
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из Приморья в перерывах между боями в Курской области подписали копию своего знамени для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года. Путин в четверг в ходе прямой линии рассказал, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени с подписями, и показал ее в эфире. Российский лидер поблагодарил бойцов за подарок и отметил, что можно считать, что это знамя представляет все боевые знамена российских бойцов, которые сражаются за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения. "Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и приморского отряда "Тигр", находящиеся в Курской области, как только выдавалась свободная минута, подписывали копию флага для президента страны Владимира Путина", - сказал депутат. Он добавил, что копию знамени бойцы подписывали в октябре. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о сувенирах, которые передают ему бойцы из зоны СВО
После этого президент попросил вынести это знамя 155-й бригады морпехов, которое он взял с собой. Путин попросил кого-нибудь из зала помочь ему развернуть флаг, что и сделали двое присутствующих журналистов. Один из них - корреспондент РИА Новости Илья Ежов.
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безопасность, курская область, россия, владивосток, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, сбер, прямая линия с владимиром путиным — 2024, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Сбер, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из Приморья в перерывах между боями в Курской области подписали копию своего знамени для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года.
2024-12-19T15:27
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Депутат рассказал историю знамени, которое бойцы ТОФ передали для Путина

Тарабарин: бойцы ТОФ подписали копию знамени бригады для Путина между боями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКопию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве
Копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продемонстрировал Путин в ходе пресс-конференции в Москве
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) из Приморья в перерывах между боями в Курской области подписали копию своего знамени для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года.
Путин в четверг в ходе прямой линии рассказал, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) передали ему копию своего боевого знамени с подписями, и показал ее в эфире. Российский лидер поблагодарил бойцов за подарок и отметил, что можно считать, что это знамя представляет все боевые знамена российских бойцов, которые сражаются за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения.
«
"Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и приморского отряда "Тигр", находящиеся в Курской области, как только выдавалась свободная минута, подписывали копию флага для президента страны Владимира Путина", - сказал депутат.
Он добавил, что копию знамени бойцы подписывали в октябре.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВладивостокВладимир ПутинТихоокеанский флот ВМФ РоссииСберПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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