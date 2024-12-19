https://ria.ru/20241219/zhirinovskij-1990190897.html

Жириновский не был предсказателем, но был эрудированным, заявил Путин

Жириновский не был предсказателем, но был эрудированным, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Жириновский не был предсказателем, но был эрудированным, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский не был предсказателем, но он был хорошо эрудированным человеком, экспертом,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:50:00+03:00

2024-12-19T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский не был предсказателем, но он был хорошо эрудированным человеком, экспертом, поэтому все, что он говорил, сбывается. "Я, естественно, был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель, он не был предсказателем, но он... любил эпатаж и с удовольствием, действительно, всё это делал, занимался этим. Но он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он же вообще был специалист по Ближнему Востоку, он был реально экспертом. Всё, что он говорил, сбывается, действительно, потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации, и это сбывается. Поэтому это именно прогноз, основанный на реальных знаниях, и на том опыте, что у него был как у специалиста ", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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общество, россия, ближний восток, владимир путин, владимир жириновский, лдпр