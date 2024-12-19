https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990246594.html
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи - РИА Новости, 19.12.2024
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:08:00+03:00
2024-12-19T18:08:00+03:00
2024-12-19T19:36:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f61a481a11b0152443cc59ec208e7bea.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи. "Это должна быть четкая программа действий, а не точечное латание дыр. Провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи на территории региона. Жители области негодуют – неудовлетворительное состояние отделений почтовой связи, нет почтальонов, падает качество обслуживания. Время идет, а проблемы прежние. Тем не менее, почта – это изначально социально важный проект, особенно, для жизни на селе. Доставка и оправка писем, посылок, извещений, получение пенсий и пособий, покупка товаров первой необходимости - ко всему этому жители должны иметь доступ на любой территории", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале. На территории Вологодской области 415 сельских почтовых отделений, работают они в разных условиях: ежедневно и несколько раз в неделю. И нагрузка у всех отделений разная, и штатная численность тоже. "По ремонтам – дело движется. За счет федеральных средств строятся быстровозводимые конструкции (БВК), оборудованные новой мебелью и всем необходимым. В 2025 году в округах и районах области появится 11 таких новых БВК. Еще четыре отделения будут отремонтированы за счет собственных средств. Еще семь планируется частично привести в порядок в случае предоставления льготы по налогу на имущество и транспортному налогу. Итого 22!" - отметил Жестянников. Он добавил, что альтернативный ремонтам вариант - переезд в другое помещение. Однако это сложнее. В этом вопросе нужно подключать глав муниципалитетов.
https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990232069.html
https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a13cb3f4b19f087586118f57d80f3659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи
Спикер Сергей Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи.
"Это должна быть четкая программа действий, а не точечное латание дыр. Провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи на территории региона. Жители области негодуют – неудовлетворительное состояние отделений почтовой связи, нет почтальонов, падает качество обслуживания. Время идет, а проблемы прежние. Тем не менее, почта – это изначально социально важный проект, особенно, для жизни на селе. Доставка и оправка писем, посылок, извещений, получение пенсий и пособий, покупка товаров первой необходимости - ко всему этому жители должны иметь доступ на любой территории", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале.
На территории Вологодской области
415 сельских почтовых отделений, работают они в разных условиях: ежедневно и несколько раз в неделю. И нагрузка у всех отделений разная, и штатная численность тоже.
"По ремонтам – дело движется. За счет федеральных средств строятся быстровозводимые конструкции (БВК), оборудованные новой мебелью и всем необходимым. В 2025 году в округах и районах области появится 11 таких новых БВК. Еще четыре отделения будут отремонтированы за счет собственных средств. Еще семь планируется частично привести в порядок в случае предоставления льготы по налогу на имущество и транспортному налогу. Итого 22!" - отметил Жестянников
.
Он добавил, что альтернативный ремонтам вариант - переезд в другое помещение. Однако это сложнее. В этом вопросе нужно подключать глав муниципалитетов.