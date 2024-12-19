https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990246594.html

Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи

Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи - РИА Новости, 19.12.2024

Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:08:00+03:00

2024-12-19T18:08:00+03:00

2024-12-19T19:36:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи. "Это должна быть четкая программа действий, а не точечное латание дыр. Провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи на территории региона. Жители области негодуют – неудовлетворительное состояние отделений почтовой связи, нет почтальонов, падает качество обслуживания. Время идет, а проблемы прежние. Тем не менее, почта – это изначально социально важный проект, особенно, для жизни на селе. Доставка и оправка писем, посылок, извещений, получение пенсий и пособий, покупка товаров первой необходимости - ко всему этому жители должны иметь доступ на любой территории", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале. На территории Вологодской области 415 сельских почтовых отделений, работают они в разных условиях: ежедневно и несколько раз в неделю. И нагрузка у всех отделений разная, и штатная численность тоже. "По ремонтам – дело движется. За счет федеральных средств строятся быстровозводимые конструкции (БВК), оборудованные новой мебелью и всем необходимым. В 2025 году в округах и районах области появится 11 таких новых БВК. Еще четыре отделения будут отремонтированы за счет собственных средств. Еще семь планируется частично привести в порядок в случае предоставления льготы по налогу на имущество и транспортному налогу. Итого 22!" - отметил Жестянников. Он добавил, что альтернативный ремонтам вариант - переезд в другое помещение. Однако это сложнее. В этом вопросе нужно подключать глав муниципалитетов.

https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990232069.html

https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников