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Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи - РИА Новости, 19.12.2024
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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
18:08 19.12.2024 (обновлено: 19:36 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990246594.html
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи - РИА Новости, 19.12.2024
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:08:00+03:00
2024-12-19T19:36:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи. "Это должна быть четкая программа действий, а не точечное латание дыр. Провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи на территории региона. Жители области негодуют – неудовлетворительное состояние отделений почтовой связи, нет почтальонов, падает качество обслуживания. Время идет, а проблемы прежние. Тем не менее, почта – это изначально социально важный проект, особенно, для жизни на селе. Доставка и оправка писем, посылок, извещений, получение пенсий и пособий, покупка товаров первой необходимости - ко всему этому жители должны иметь доступ на любой территории", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале. На территории Вологодской области 415 сельских почтовых отделений, работают они в разных условиях: ежедневно и несколько раз в неделю. И нагрузка у всех отделений разная, и штатная численность тоже. "По ремонтам – дело движется. За счет федеральных средств строятся быстровозводимые конструкции (БВК), оборудованные новой мебелью и всем необходимым. В 2025 году в округах и районах области появится 11 таких новых БВК. Еще четыре отделения будут отремонтированы за счет собственных средств. Еще семь планируется частично привести в порядок в случае предоставления льготы по налогу на имущество и транспортному налогу. Итого 22!" - отметил Жестянников. Он добавил, что альтернативный ремонтам вариант - переезд в другое помещение. Однако это сложнее. В этом вопросе нужно подключать глав муниципалитетов.
https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990232069.html
https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html
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вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи

Спикер Сергей Жестянников провел встречу по развитию сети почтовой связи

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи.
"Это должна быть четкая программа действий, а не точечное латание дыр. Провел встречу по вопросам развития сети почтовой связи на территории региона. Жители области негодуют – неудовлетворительное состояние отделений почтовой связи, нет почтальонов, падает качество обслуживания. Время идет, а проблемы прежние. Тем не менее, почта – это изначально социально важный проект, особенно, для жизни на селе. Доставка и оправка писем, посылок, извещений, получение пенсий и пособий, покупка товаров первой необходимости - ко всему этому жители должны иметь доступ на любой территории", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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На территории Вологодской области 415 сельских почтовых отделений, работают они в разных условиях: ежедневно и несколько раз в неделю. И нагрузка у всех отделений разная, и штатная численность тоже.
"По ремонтам – дело движется. За счет федеральных средств строятся быстровозводимые конструкции (БВК), оборудованные новой мебелью и всем необходимым. В 2025 году в округах и районах области появится 11 таких новых БВК. Еще четыре отделения будут отремонтированы за счет собственных средств. Еще семь планируется частично привести в порядок в случае предоставления льготы по налогу на имущество и транспортному налогу. Итого 22!" - отметил Жестянников.
Он добавил, что альтернативный ремонтам вариант - переезд в другое помещение. Однако это сложнее. В этом вопросе нужно подключать глав муниципалитетов.
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Вологодская областьВологодская областьСергей Жестянников
 
 
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