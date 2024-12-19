https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990232069.html

Спикер Вологодского Заксобрания: позиция президента – наш ориентир

Спикер Вологодского Заксобрания: позиция президента – наш ориентир - РИА Новости, 19.12.2024

Спикер Вологодского Заксобрания: позиция президента – наш ориентир

Позиция президента России Владимира Путина является ориентиром для депутатов Заксобрания Вологодской области, а все сигналы приняли как руководство к действию,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:37:00+03:00

2024-12-19T17:37:00+03:00

2024-12-19T17:37:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

владимир путин

сергей жестянников

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина является ориентиром для депутатов Заксобрания Вологодской области, а все сигналы приняли как руководство к действию, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Прямая линия Путина проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа. "Глава государства предельно откровенно, с погружением в детали прокомментировал наиболее острые темы: ситуацию в зоне СВО, проблемы с выплатами бойцам, текущее социально-экономическое положение страны, отношения с западом. Позиция Владимира Владимировича является для нас ориентиром. Все сигналы, в том числе по совершенствованию законодательства, взаимодействию с гражданами, приоритизации в решении проблемных вопросов приняли как руководство к действию", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что глава государства задал планку для руководителей всех уровней. "Будем ей соответствовать", - написал глава Заскобрания Вологодской области.

https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html

https://ria.ru/20241216/zhestyannikov-1989501223.html

вологодская область

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вологодская область, россия, владимир путин, сергей жестянников