https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990274111.html

Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины

Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 19.12.2024

Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины

Владимир Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:24:00+03:00

2024-12-19T21:24:00+03:00

2024-12-19T21:24:00+03:00

украина

владимир зеленский

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россия

евросоюз

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. "Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на странице его офиса в соцсети Facebook*. При этом он признал, что на пути в НАТО Украине нужны хоть какие-то гарантии безопасности. "Вот такие гарантии безопасности мы можем обсуждать отдельно и с США, и с Европой", - добавил Зеленский. Украинское издание "Европейская правда" 3 декабря со ссылкой на документ МИД Украины сообщило, что Киев официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий. Ранее Киев заключил более 20 соглашений о безопасности, в частности с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Польшей, Евросоюзом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, в соглашениях также идет речь, например, об обучении украинских солдат, сотрудничестве в оборонной промышленности или помощи Украине в разминировании ее территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20241219/zelenskij-1990265572.html

https://ria.ru/20241219/zelenskij-1990265264.html

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украина, владимир зеленский, нато, россия, евросоюз