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Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 19.12.2024
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21:24 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990274111.html
Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины
Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 19.12.2024
Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины
Владимир Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T21:24:00+03:00
2024-12-19T21:24:00+03:00
украина
владимир зеленский
нато
россия
евросоюз
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. "Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на странице его офиса в соцсети Facebook*. При этом он признал, что на пути в НАТО Украине нужны хоть какие-то гарантии безопасности. "Вот такие гарантии безопасности мы можем обсуждать отдельно и с США, и с Европой", - добавил Зеленский. Украинское издание "Европейская правда" 3 декабря со ссылкой на документ МИД Украины сообщило, что Киев официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий. Ранее Киев заключил более 20 соглашений о безопасности, в частности с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Польшей, Евросоюзом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, в соглашениях также идет речь, например, об обучении украинских солдат, сотрудничестве в оборонной промышленности или помощи Украине в разминировании ее территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20241219/zelenskij-1990265572.html
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украина, владимир зеленский, нато, россия, евросоюз
Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Евросоюз
Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины

Зеленский назвал европейские гарантии безопасности недостаточными без НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины.
"Я считаю, что европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае это НАТО. И НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на странице его офиса в соцсети Facebook*.
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При этом он признал, что на пути в НАТО Украине нужны хоть какие-то гарантии безопасности.
"Вот такие гарантии безопасности мы можем обсуждать отдельно и с США, и с Европой", - добавил Зеленский.
Украинское издание "Европейская правда" 3 декабря со ссылкой на документ МИД Украины сообщило, что Киев официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий.
Ранее Киев заключил более 20 соглашений о безопасности, в частности с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Польшей, Евросоюзом. Гарантии безопасности охватывают несколько областей, включая предоставление дополнительной военной помощи, в частности боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, в соглашениях также идет речь, например, об обучении украинских солдат, сотрудничестве в оборонной промышленности или помощи Украине в разминировании ее территории.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
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УкраинаВладимир ЗеленскийНАТОРоссияЕвросоюз
 
 
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