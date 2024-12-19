https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990262930.html

Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине

Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским в среду вечером экстренную помощь Украине, "чтобы она могла выступать с сильных... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:46:00+03:00

2024-12-19T19:46:00+03:00

2024-12-19T20:02:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским в среду вечером экстренную помощь Украине, "чтобы она могла выступать с сильных позиций" на случай мирных переговоров.Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что Рютте примет в среду вечером Зеленского в своей резиденции в Брюсселе. В четверг Зеленский также примет участие в обсуждении Украины на саммите ЕС."Мы обсудим, как поставить Украину в сильную позицию, чтобы, когда Украина решит вести переговоры о том, как это все завершить, - чтобы это была инициатива Украины и чтобы у нее были сильные позиции", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.По словам генсека НАТО, к встрече планируют также присоединиться позднее некоторые европейские лидеры, а также лидеры евроинститутов, обсуждать планируют "поставки ПВО и другого оружия на Украину", а также экономическую помощь. "Это срочные потребности. Я знаю, что Украина просит 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры… Но в целом требуется больше помощи для сильных позиций Украины", - пояснил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989804835.html

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, евросоюз, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато