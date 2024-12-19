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Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине - РИА Новости, 19.12.2024
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19:46 19.12.2024 (обновлено: 20:02 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990262930.html
Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине
Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским в среду вечером экстренную помощь Украине, "чтобы она могла выступать с сильных... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:46:00+03:00
2024-12-19T20:02:00+03:00
в мире
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евросоюз
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марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским в среду вечером экстренную помощь Украине, "чтобы она могла выступать с сильных позиций" на случай мирных переговоров.Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что Рютте примет в среду вечером Зеленского в своей резиденции в Брюсселе. В четверг Зеленский также примет участие в обсуждении Украины на саммите ЕС."Мы обсудим, как поставить Украину в сильную позицию, чтобы, когда Украина решит вести переговоры о том, как это все завершить, - чтобы это была инициатива Украины и чтобы у нее были сильные позиции", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.По словам генсека НАТО, к встрече планируют также присоединиться позднее некоторые европейские лидеры, а также лидеры евроинститутов, обсуждать планируют "поставки ПВО и другого оружия на Украину", а также экономическую помощь. "Это срочные потребности. Я знаю, что Украина просит 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры… Но в целом требуется больше помощи для сильных позиций Украины", - пояснил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241217/ssha-1989804835.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, евросоюз, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Брюссель, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине

Рютте обсудит с Зеленским срочную помощь Киеву для обеспечения сильной позиции

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским в среду вечером экстренную помощь Украине, "чтобы она могла выступать с сильных позиций" на случай мирных переговоров.
Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что Рютте примет в среду вечером Зеленского в своей резиденции в Брюсселе. В четверг Зеленский также примет участие в обсуждении Украины на саммите ЕС.
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"Мы обсудим, как поставить Украину в сильную позицию, чтобы, когда Украина решит вести переговоры о том, как это все завершить, - чтобы это была инициатива Украины и чтобы у нее были сильные позиции", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам генсека НАТО, к встрече планируют также присоединиться позднее некоторые европейские лидеры, а также лидеры евроинститутов, обсуждать планируют "поставки ПВО и другого оружия на Украину", а также экономическую помощь. "Это срочные потребности. Я знаю, что Украина просит 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры… Но в целом требуется больше помощи для сильных позиций Украины", - пояснил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзБрюссельМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
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