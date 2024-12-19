Рютте обсудит с Зеленским экстренную помощь Украине
Рютте обсудит с Зеленским срочную помощь Киеву для обеспечения сильной позиции
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским в среду вечером экстренную помощь Украине, "чтобы она могла выступать с сильных позиций" на случай мирных переговоров.
"Мы обсудим, как поставить Украину в сильную позицию, чтобы, когда Украина решит вести переговоры о том, как это все завершить, - чтобы это была инициатива Украины и чтобы у нее были сильные позиции", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам генсека НАТО, к встрече планируют также присоединиться позднее некоторые европейские лидеры, а также лидеры евроинститутов, обсуждать планируют "поставки ПВО и другого оружия на Украину", а также экономическую помощь. "Это срочные потребности. Я знаю, что Украина просит 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры… Но в целом требуется больше помощи для сильных позиций Украины", - пояснил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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