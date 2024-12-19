https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990044061.html

На Западе описали положение Зеленского одной пословицей

На Западе описали положение Зеленского одной пословицей - РИА Новости, 19.12.2024

На Западе описали положение Зеленского одной пословицей

Ирландский журналист Чей Боуз пословицей описал в соцсети X положение Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:40:00+03:00

2024-12-19T08:40:00+03:00

2024-12-19T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз пословицей описал в соцсети X положение Владимира Зеленского."Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк", — написал он, прикрепив фото главы киевского режима.Как заявлял замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, участь Зеленского печальна, а в истории он останется кровавым клоуном.Газета Times сообщала, что популярность главы киевского режима среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241219/ryutte-1990022347.html

https://ria.ru/20241219/krym-1990041452.html

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в мире, украина, запад, владимир зеленский, дмитрий медведев, россия, киев, верховная рада украины