На Западе описали положение Зеленского одной пословицей
Журналист Боуз описал положение Зеленского пословицей про клоуна и короля
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз пословицей описал в соцсети X положение Владимира Зеленского.
"Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк", — написал он, прикрепив фото главы киевского режима.
Как заявлял замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, участь Зеленского печальна, а в истории он останется кровавым клоуном.
Газета Times сообщала, что популярность главы киевского режима среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.
Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".