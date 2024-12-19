Депутат Белик прокомментировал заявление Зеленского о Крыме
Депутат Белик назвал заявление Зеленского о Крыме признанием фронтовых реалий
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признанием "фронтовых реалий" заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путем.
Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.
"Зеленский начал признавать фронтовые реалии и "накинул на роток платок" относительно Крыма и Донбасса. Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию", — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, в целом практика не новая — признать очевидное и сразу же говорить о своем несогласии.
"Нужно сказать, что его согласие или желание никто и не собирается спрашивать. Для нас он нелегитимен, для Запада — чемодан без ручки, для украинского народа — людоед. Впрочем, работа на публику позволяет Зеленскому балансировать на вершине власти, это уже стало его политическим амплуа", — сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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