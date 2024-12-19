https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990037518.html

Депутат Белик прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

Депутат Белик прокомментировал заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 19.12.2024

Депутат Белик прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признанием "фронтовых реалий" заявление Владимира Зеленского о... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:40:00+03:00

2024-12-19T06:40:00+03:00

2024-12-19T09:17:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признанием "фронтовых реалий" заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путем. Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества. "Зеленский начал признавать фронтовые реалии и "накинул на роток платок" относительно Крыма и Донбасса. Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию", — сказал Белик РИА Новости. По его словам, в целом практика не новая — признать очевидное и сразу же говорить о своем несогласии. "Нужно сказать, что его согласие или желание никто и не собирается спрашивать. Для нас он нелегитимен, для Запада — чемодан без ручки, для украинского народа — людоед. Впрочем, работа на публику позволяет Зеленскому балансировать на вершине власти, это уже стало его политическим амплуа", — сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241203/dmitruk-1987002850.html

https://ria.ru/20241121/krym-1984924510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, владимир зеленский, дмитрий белик, владимир путин, оон, политика