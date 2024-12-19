Рейтинг@Mail.ru
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990036421.html
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.12.2024
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин
Владимир Зеленский стал обузой для нового руководства США, избранный президент Дональд Трамп вряд ли простит ему ставку на своих политических соперников -... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:23:00+03:00
2024-12-19T06:23:00+03:00
в мире
сша
донецкая народная республика
россия
владимир зеленский
дональд трамп
денис пушилин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский стал обузой для нового руководства США, избранный президент Дональд Трамп вряд ли простит ему ставку на своих политических соперников - демократов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Взаимопонимания между Трампом и Зеленским нет и близко. Акценты Трампа – прекращение огня и переговоры с Россией, в то время как Зеленский заявляет о невозможности немедленно прекратить огонь", - сказал Пушилин. По его словам, именно поэтому последняя встреча Трампа и Зеленского закончилась неудачно. "Зеленский похож на чемодан без ручки. И его, конечно, пугают безрадостные перспективы, поэтому он старается использовать общение с 47-м президентом США, чтобы хоть как-то оправдаться перед ним. Ведь он сделал ставку, поставил всё не на того человека, а Трамп такое вряд ли простит", - отметил глава ДНР. Метания Зеленского, его обращение к Байдену по поводу членства Украины в НАТО выглядят как попытка запрыгнуть в поезд, который давно ушел, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989598852.html
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988902725.html
сша
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, дональд трамп, денис пушилин, нато
В мире, США, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Денис Пушилин, НАТО
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин

Пушилин: Трамп вряд ли простит Зеленскому ставку на демократов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский стал обузой для нового руководства США, избранный президент Дональд Трамп вряд ли простит ему ставку на своих политических соперников - демократов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Взаимопонимания между Трампом и Зеленским нет и близко. Акценты Трампа – прекращение огня и переговоры с Россией, в то время как Зеленский заявляет о невозможности немедленно прекратить огонь", - сказал Пушилин.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом
17 декабря, 08:53
По его словам, именно поэтому последняя встреча Трампа и Зеленского закончилась неудачно.
"Зеленский похож на чемодан без ручки. И его, конечно, пугают безрадостные перспективы, поэтому он старается использовать общение с 47-м президентом США, чтобы хоть как-то оправдаться перед ним. Ведь он сделал ставку, поставил всё не на того человека, а Трамп такое вряд ли простит", - отметил глава ДНР.
Метания Зеленского, его обращение к Байдену по поводу членства Украины в НАТО выглядят как попытка запрыгнуть в поезд, который давно ушел, добавил Пушилин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Черная метка". СМИ раскрыли что ждет Зеленского после критики Трампа
12 декабря, 19:35
 
В миреСШАДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДенис ПушилинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала