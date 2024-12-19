https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990036421.html
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.12.2024
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин
Владимир Зеленский стал обузой для нового руководства США, избранный президент Дональд Трамп вряд ли простит ему ставку на своих политических соперников -... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:23:00+03:00
2024-12-19T06:23:00+03:00
2024-12-19T06:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский стал обузой для нового руководства США, избранный президент Дональд Трамп вряд ли простит ему ставку на своих политических соперников - демократов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Взаимопонимания между Трампом и Зеленским нет и близко. Акценты Трампа – прекращение огня и переговоры с Россией, в то время как Зеленский заявляет о невозможности немедленно прекратить огонь", - сказал Пушилин. По его словам, именно поэтому последняя встреча Трампа и Зеленского закончилась неудачно. "Зеленский похож на чемодан без ручки. И его, конечно, пугают безрадостные перспективы, поэтому он старается использовать общение с 47-м президентом США, чтобы хоть как-то оправдаться перед ним. Ведь он сделал ставку, поставил всё не на того человека, а Трамп такое вряд ли простит", - отметил глава ДНР. Метания Зеленского, его обращение к Байдену по поводу членства Украины в НАТО выглядят как попытка запрыгнуть в поезд, который давно ушел, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989598852.html
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988902725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, дональд трамп, денис пушилин, нато
В мире, США, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Денис Пушилин, НАТО
Зеленский стал обузой для Трампа, заявил Пушилин
Пушилин: Трамп вряд ли простит Зеленскому ставку на демократов