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Зеленский встретился с Макроном - РИА Новости, 19.12.2024
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03:41 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/zelenskij-1990028159.html
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский встретился с Макроном - РИА Новости, 19.12.2024
Зеленский встретился с Макроном
Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе встречи стороны договорились продолжить обучение ВСУ во Франции и обсудили... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:41:00+03:00
2024-12-19T03:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе встречи стороны договорились продолжить обучение ВСУ во Франции и обсудили возможное присутствие на Украине западных вооруженных сил. "Поблагодарил (Макрона - ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - следует из публикации Зеленского в его Telegram-канале. Зеленский отметил, что продолжил с Макроном проработку его инициативы о "присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру". В ходе визита в Брюссель Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, поблагодарив за поддержку Киева. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, марк рютте, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский встретился с Макроном

Зеленский договорился с Макроном о продолжении обучения ВСУ во Франции

© Офіс Президента/XЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Офіс Президента/X
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе встречи стороны договорились продолжить обучение ВСУ во Франции и обсудили возможное присутствие на Украине западных вооруженных сил.
"Поблагодарил (Макрона - ред.) за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - следует из публикации Зеленского в его Telegram-канале.
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Зеленский отметил, что продолжил с Макроном проработку его инициативы о "присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру".
В ходе визита в Брюссель Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, поблагодарив за поддержку Киева.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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