https://ria.ru/20241219/zaschitniki-1990221541.html

Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия

Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия - РИА Новости, 19.12.2024

Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер", должны быть поставлены в равные условия в вопросах... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:19:00+03:00

2024-12-19T17:19:00+03:00

2024-12-19T17:32:00+03:00

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россия

владимир путин

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер", должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса. "Конечно, я все время об этом говорю, в том числе с руководством фонда "Защитники Отечества". В этом состоит моя позиция - никто не должен быть поставлен в разные условия из защитников интересов страны. Все, в том числе ЧВК "Вагнер", должны быть поставлены в равные условия",- сказал Путин на встрече с волонтерами и сотрудниками Общероссийского общественного движения "Народный Фронт", "За Россию" и ПАО "Ростелеком", работавших в колл-центре программы "Итоги года с Владимиром Путиным.Соответствующий вопрос задал в ходе этого общения один из бывших сотрудников группы "Вагнер", получивший травму по зрению во время СВО. Он обратился к президенту с просьбой, чтобы и выплаты, и статус ветеранов применялись в том числе и к бывшим сотрудникам этой группы. Путин объяснил, что проблемы возникли в связи с тем, что прежнее руководство группы не оформляло никакие индивидуальные контракты с сотрудниками."Поэтому у вас не возникло никаких юридических отношений с государством. Там были - и то устные - договоренности часто с командирами ваших подразделений. Даже и с ними не было письменного контракта, а если и были, то это были договоры с командиром, а не с каждым конкретным лицом. И в отношении этого лица у государства, как бы даже не по вине государства, не возникало никаких обязательств. В этом проблема", - сказал Путин."Но все равно, какие бы проблемы ни были, все-таки люди, которые сражались за Родину, должны быть поставлены в равные условия с теми, кто это делал рядом с вами плечо к плечу. Какая разница для государства? Никакой. Я с вами полностью согласен и буду настаивать на том, чтобы министерство обороны довело это до конца", - добавил он."И передайте мужикам вашим, ребятам передайте - отношение такое же должно быть, у меня, во всяком случае, точно такое же отношение, как ко всем - и к мобилизованным, и к добровольцам, и к тем, кто контракты заключает, не должно быть разницы, разного подхода со стороны государства", - сказал президент РФ.Он признал, что не так просто устранить проблемы юридического характера, но министерство обороны пообещало сделать все зависящее от ведомства.

https://ria.ru/20241219/putin-1990211198.html

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990206514.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990208825.html

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общество, россия, владимир путин, ростелеком, прямая линия с владимиром путиным — 2024