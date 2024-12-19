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Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
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10:45 19.12.2024 (обновлено: 14:54 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/zaderzhanie-1990060033.html
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
ФСБ опубликовала видео задержания гражданина Узбекистана, причастного к убийству начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:45:00+03:00
2024-12-19T14:54:00+03:00
происшествия
узбекистан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания гражданина Узбекистана, причастного к убийству начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова.На записи видно, как оперативники поднимаются по лестнице в подъезде и входят в помещение, где находятся несколько человек. Далее демонстрируется, как задержанный сидит на улице на коленях, его руки за спиной закованы в наручники.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Накануне ФСБ и СК России сообщили о задержании исполнителя преступления — гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, которые обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
узбекистан
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы у дома Кириллова
ФСБ показала видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы, из-за которого погиб генерал Кириллов.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Узбекистан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ показала задержание гражданина Узбекистана, причастного к убийству Кириллова

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания гражданина Узбекистана, причастного к убийству начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова.
На записи видно, как оперативники поднимаются по лестнице в подъезде и входят в помещение, где находятся несколько человек. Далее демонстрируется, как задержанный сидит на улице на коленях, его руки за спиной закованы в наручники.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Накануне ФСБ и СК России сообщили о задержании исполнителя преступления — гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, которые обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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