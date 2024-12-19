https://ria.ru/20241219/zaderzhanie-1990060033.html

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ опубликовала видео задержания гражданина Узбекистана, причастного к убийству начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:45:00+03:00

2024-12-19T10:45:00+03:00

2024-12-19T14:54:00+03:00

происшествия

узбекистан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания гражданина Узбекистана, причастного к убийству начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова.На записи видно, как оперативники поднимаются по лестнице в подъезде и входят в помещение, где находятся несколько человек. Далее демонстрируется, как задержанный сидит на улице на коленях, его руки за спиной закованы в наручники.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Накануне ФСБ и СК России сообщили о задержании исполнителя преступления — гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы, которые обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы у дома Кириллова ФСБ показала видео задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы, из-за которого погиб генерал Кириллов. 2024-12-19T10:45 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, узбекистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве